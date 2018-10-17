《環時》社評：貿易戰喚醒大陸社會更成熟

2018年10月17日 11:45 中時 李文輝

陸美貿易戰半年有餘，大陸社會經歷了自改革開放以來罕有的外部戰略衝擊。大陸黨媒《環球時報》為當下做一個階段性總結很指出，美對陸發動之前無法想像的全面貿易戰，並且公開展示戰略敵意，不啻是對大陸社會的一次「叫醒服務」。

社評稱，大陸堅持了改革開放的基本路線，而且加快了開放市場的步伐，新一輪降低關稅11月份就將全面拉開帷幕，市場准入、智慧財產權保護等進一步措施都提前實施。大陸一邊堅決對美國產品徵收報復性關稅，一邊擴大對外開放，辯證對待貿易戰的壓力和推力，做到這一點實屬難能可貴。

社評表示，北京堅決駁斥華盛頓發動貿易戰的理由，中方的鬥爭有理有力有節，沒有主動發起升級貿易衝突的行動，沒有動員全社會開展一場反美運動。大陸公眾總體上也保持了冷靜，沒有搞抵制美貨等過去對外關係緊張時常有的反應。

社評指出，大陸社會治理沒有受到中美關係惡化的明顯影響，很多人擔心的社會會因受到外部壓力而趨向保守，對美警惕性成為意識形態的主導線索，然而這些都沒有發生。大陸社會對美國的認識仍保持著多維度的格局，在看到美國遏制大陸崛起的意圖越來越強的同時，主張中方穩住陣腳、避免同美國開展所謂「新冷戰」，仍是大陸輿論的主流聲音。

社評強調，支持與歐盟加強貿易聯繫和與日本改善關係，同時支持國家與世界各國發展關係，是當前大陸公眾的普遍願望，美國發動的貿易戰沒有導致大陸社會民族主義的明顯上揚。大陸人仍然認為大陸發展離不開世界，絕大多數人無意將中美之間的嚴重糾紛遷怒於大陸與其他國家的關係。

社評認為，貿易戰還讓大陸人重新深刻瞭解了自力更生精神的重要性，但人們同時有了將自力更生與對外開放放在一起理解的自覺性。沒有「兩彈一星」精神大陸註定走不遠，同時大陸也要充分吸收改革開放40年積累的經驗，這些成為了大陸絕大多數人的堅定共識。

社評稱，這樣有力量、有理性的中國大陸是擊不倒的，貿易戰終將成為大陸走向全面成熟的一次倒逼。

(中時 )