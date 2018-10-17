誤會大了！味精原來無害還有營養

最新研究證明味精除了給菜餚增添美味之外，還具有營養價值。(圖/達志影像)

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中時電子報

味精一貫給人的印象是有害健康的可怕物質，會造成「中餐館症候群」。許多人經常覺得外賣食物添加很多味精會影響健康，事實真的如此嗎？最新研究證明味精除了給菜餚增添美味之外，還具有營養價值。

早在1968年有美國人描述他吃過中國食物後全身無力、心悸和手臂麻木。公眾把這些症狀與一種叫做「中餐館症候群」的新病症連在一起。不過其實這些症狀可能來自他吃的一些食物，包括鈉、酒精或味精。後來美國科學家開始對「中餐館症候群」產生疑問，因為中國很多餐館用味精，但中國人未聽說有「中餐館症候群」，反倒是美國人會受味精影響。

接下來30年，美國科學家利用科學方法展開獨立研究，終於得到答案，就是「中餐館症候群」之說並無科學證據。就在今年，國際頭痛協會(International Headache Society ) 將味精從致頭痛因素表中剔除。

其實味精就是谷氨酸鈉(MSG)，是鈉與谷氨酸的結合。谷氨酸是一種氨基酸，在大自然含量豐富，也存在於許多日常食物中，例如番茄、帕瑪森乳酪(Parmesan cheese)、蘑菇、母乳。身體甚至以相同的方式消化味精和食物中的天然谷氨酸。

營養師托碧．艾密多(Toby Amidor)認為值得鼓勵，因為除了增加菜餚的鮮味以外，味精還可減少用鹽。只需一點味精即可帶出美味的食物，並為雞湯等食物增添鮮味。因為該成分的鈉含量比食鹽少三分之二，因此味精可以減少對鹽的需求。

(中時電子報)

文章來源：Scientists Have Known MSG Is Safe for Decades. Why Don't Most Americans?

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