打職棒不如賣彩券 運彩月收高到嚇人

立委柯志恩呼籲政府應有球員退休的生涯規畫。（陳志祥翻攝）

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國內職棒一軍球員的保障月薪只有7萬元，立法院教育及文化委員會立委柯志恩抱不平指出，這些號稱職業球員表面很風光，只是至少將近6成球員的收入還遠不如販賣運動彩券，職棒球員打球真的打「心酸的」！

今（17）日立院教育與文化委員會召開原住民體育人才培育現況、印尼亞運檢討與東京奧運備戰狀況、國民體育法與運動產業發展條例修正與執行等專題報告，有關運動選手的照顧是不少立委的關心話題。

立委柯志恩質詢表示，蔡總統的棒球3支箭都已經射歪了，都沒有做好，柯志恩順勢提出第4支箭是球員退休保障制度，她舉例國內職棒一軍球員的保障薪資只有7萬元，而且他們連勞退的保障都沒有，應該協助他們退休生涯規畫。

其實球員打球真的沒有比較好，還不如賣運動彩券的退役人員，目前擔任運彩經銷商的退役運動選手，他們的月平均收入已經連續2年超過10萬元，而且今年很有可能創下近4年來月平均收入的最高紀錄。

中職球員工會統計今年中職本土球員的平均月收入大約15萬5200元左右，這個數字超過運彩經銷商，但是中職球員的薪資結構中，低於月平均收入低於5萬元有14.8％、5至7萬占21.1％、7至10萬占18.8％，因此中職球員有54.7％球員的月平均收入不及賣運彩。

由於今年運動彩券經銷商針對體育專業人士的條件放寬，使得全部1502人經銷商之中、運動選手占有442人，占比不小，而截至107年9月底的統計，他們的月平均收入為10萬6430元，直到年底應該還會再增加，可望超過去年月平均11萬1071元。

(中時 )

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