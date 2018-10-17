葉俊榮任教長滿三個月 網路負面聲量高到讓他想哭

葉俊榮網路聲量在整個內閣排行第三、高達8萬7千篇，僅次於閣揆賴清德、由政院發言人轉任內政部長的徐國勇。(李侑珊翻攝)

友善列印
旺報
葉俊榮網路聲量負面61％、正面8.8％、中立30.2％。(李侑珊翻攝)
葉俊榮在7月16日出任教育部長，並於9月12日宣布台大校長遴選案第三條路為重啟遴選，兩個事件衝高葉俊榮的網路聲量數，負面聲量遠高於7月中旬接任教育部長前，即擔任內政部長任內的聲量數。(李侑珊翻攝)

台大校長遴選結果懸而未解，葉俊榮由內政部長轉任教育部長，至16日屆滿三個月，依據網路溫度計對賴清德內閣自今年4月20日迄今的聲量大數據分析，葉俊榮網路聲量負面61%、正面8.8%、中立30.2%。

根據網路溫度計自4月20日迄今，對葉俊榮進行聲量趨勢的大數據交叉分析，葉俊榮在7月16日出任教育部長，並於9月12日宣布台大校長遴選案第三條路實為重啟遴選，兩個事件衝高葉俊榮的網路聲量數，負面聲量遠高於7月中旬接任教育部長前，即擔任內政部長任內的聲量數。

台大內部人士表示，「足以推論台大校長遴選案對葉俊榮的網路聲量與網路好感度評價有絕對性的影響」。

台大內部人士進一步指出，葉俊榮網路聲量的好感度不高，不過在整個內閣排行也沒有吊車尾，葉俊榮網路聲量在整個內閣排行第三、高達8萬7千篇，僅次於閣揆賴清德、由政院發言人轉任內政部長的徐國勇，數據顯示民進黨找葉俊榮接教長，處理燙手山芋「台大校長遴選案」的兩面手法，危機處理是成功的，「葉俊榮成功讓該案對民進黨年底選情的負面影響，降到最低」。

知情人士直指，藍營與部分台大人士在立院不願對葉赴陸兼職問題真正出手，「葉俊榮在藍營的管道，功夫下得非常到位」，這也是葉俊榮好感度沒有像前教長吳茂昆那麼差的關鍵因素。

(旺報 )

打職棒不如賣彩券 運彩月收高到… 比草莓還毒！這3種蔬菜最容易農…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。