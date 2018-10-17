葉俊榮任教長滿三個月 網路負面聲量高到讓他想哭

2018年10月17日 12:10 旺報 李侑珊

葉俊榮網路聲量負面61％、正面8.8％、中立30.2％。(李侑珊翻攝)

葉俊榮在7月16日出任教育部長，並於9月12日宣布台大校長遴選案第三條路為重啟遴選，兩個事件衝高葉俊榮的網路聲量數，負面聲量遠高於7月中旬接任教育部長前，即擔任內政部長任內的聲量數。(李侑珊翻攝)

台大校長遴選結果懸而未解，葉俊榮由內政部長轉任教育部長，至16日屆滿三個月，依據網路溫度計對賴清德內閣自今年4月20日迄今的聲量大數據分析，葉俊榮網路聲量負面61%、正面8.8%、中立30.2%。

根據網路溫度計自4月20日迄今，對葉俊榮進行聲量趨勢的大數據交叉分析，葉俊榮在7月16日出任教育部長，並於9月12日宣布台大校長遴選案第三條路實為重啟遴選，兩個事件衝高葉俊榮的網路聲量數，負面聲量遠高於7月中旬接任教育部長前，即擔任內政部長任內的聲量數。

台大內部人士表示，「足以推論台大校長遴選案對葉俊榮的網路聲量與網路好感度評價有絕對性的影響」。

台大內部人士進一步指出，葉俊榮網路聲量的好感度不高，不過在整個內閣排行也沒有吊車尾，葉俊榮網路聲量在整個內閣排行第三、高達8萬7千篇，僅次於閣揆賴清德、由政院發言人轉任內政部長的徐國勇，數據顯示民進黨找葉俊榮接教長，處理燙手山芋「台大校長遴選案」的兩面手法，危機處理是成功的，「葉俊榮成功讓該案對民進黨年底選情的負面影響，降到最低」。

知情人士直指，藍營與部分台大人士在立院不願對葉赴陸兼職問題真正出手，「葉俊榮在藍營的管道，功夫下得非常到位」，這也是葉俊榮好感度沒有像前教長吳茂昆那麼差的關鍵因素。

(旺報 )