《全台最速報》姚批柯是潑猴 柯媽火大回擊：姚最沒路用啦！

《全台最速報》姚批柯是潑猴 柯媽火大回擊：姚最沒路用啦！

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中時電子報
綜合報導

◎姚批柯是潑猴 柯媽火大回擊：姚最沒路用啦！

選戰倒數37天，台北市長柯文哲爸媽全力拚選戰，17日北上陪同議員參選人洪士奇掃街拜票，對於近日姚文智狠批柯文哲閃躲辯論會、像個潑猴耍無賴，對此，柯媽何瑞英火力全開回擊，她不屑表示「拜託！柯跟姚誰學問比較高！」，更要「姚文智回去秤秤自己幾兩重！」 護子心切。

◎吉祥物好Q 台南好米季彩繪稻田亮相

台南好米季系列活動邁入第7年，每年都有稻田彩繪展出，藉由稻田彩繪與農村旅遊產業結合，向大眾介紹優質好米在台南，也促進農村多元發展，今年活動將於20日登場，場地選在後壁仕安社區，稻田彩繪主題台日合作，以日本群馬縣及仕安社區的吉祥物為主題，17日圖騰搶先亮相，眾人直呼「卡哇伊！」

◎打造安樂窩 桃園中路3號社會住宅動土

桃園市桃園區中路3號社會住宅17日上午舉行動土祈福典禮，由桃園市長鄭文燦主持，內政部政務次長陳宗彥共同參與，鄭文燦表示，桃園區中路社宅將於今年底陸續發包，中路3號預計2021年9月完工，並提供417戶住宅、8戶店鋪及12戶辦公室單元。

◎環保又實用 選舉文宣小物出奇招比創意

選舉逼近，文宣小物出爐，台中市無黨籍北屯區市議員參選人許維智推環保吸管、北區市議員參選人游金隆設計領巾、奈米級口罩送選民；國民黨籍北屯區新人黃建豪「給點面子」面紙盒，可放置面紙隨身包供取用、北區市議員參選人陳政顯則是環保杯套，都頗受歡迎。

(中時電子報)

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