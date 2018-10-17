民進黨執政兩年 唐德明：和王莽新朝高度相似

2018年10月17日 12:08 旺報 潘維庭

國民黨秘書長曾永權接受周刊專訪談選情，曾永權對於年底選舉的情勢，以王莽新朝從登基前到被推翻的歷史殷鑑來分析2018年九合一選舉。國民黨文傳會代理主委唐德明17日引申，兩相對比之下，可以發現民進黨執政和王莽新朝竟然高度相似。

唐德明稱，談到王莽，有一句大家耳熟能詳的話就是：周公恐懼流言日，王莽謙恭下士時。王莽在取得政權前，對讀書人非常禮遇，而且非常謙虛「假掰」，極盡攏絡之能事，但等到取得權力之後，王莽就露出真面目了。

唐德明對比，民進黨也一樣，執政前也是和勞工、農民和環保團體站在一起，贏得選舉後還曾經很虛偽的說：「謙卑、謙卑、再謙卑」，「但之後如何對待勞工和環保團體，大家都看在眼裡了。」

另外，唐德明提到，王莽為讓取得權力的過程順利，使用一些所謂的「祥瑞」來欺騙人民，像是從湖中撈起「王莽是真命天子」的石碑、漢朝祖廟裡發現「漢高祖讓位王莽」的銅匣子，和民進黨用「綠色執政，品質保證」，以及各種後來急轉彎的政策支票一樣，同樣是用騙術取得政權，可以說是「奪權有術，治國無方」。

他指出，王莽掌權後推行新政、強調改革，像是改變幣制、更改官制等等，由於政策迂腐不切實際，而且朝令夕改，把人民改革得民不聊生，百姓們未蒙其利，先受其害；這也和民進黨執政後不斷強調改革，但卻以改革弄權，冷血不顧現實，而且朝令夕改，不斷髮夾彎，讓人民百姓受苦的情形一模一樣。

唐德明稱，民進黨執政和王莽新朝，前半段過程有驚人的相似性。因此可以合理的推論，年底選舉，就是一場「官逼民反」以及「民心思變」的選舉。「王莽的新朝，最後就是因為民心思變，百姓起義而被推翻；同樣的，年底選舉也會因為民心思變，多數縣市都會變天，大家都會用選票表達出對蔡政府的不信任。」

(旺報 )