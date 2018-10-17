減少病患數 這家醫院在屋頂辦城食森林

中國附醫與台中市政府低碳辦公室合作開辦「城食森林都市農夫學院」，17日盛大揭幕並舉辦開學典禮。（馮惠宜攝）

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中國附醫與台中市政府低碳辦公室合作開辦「城食森林都市農夫學院」，17日盛大揭幕並舉辦開學典禮。（馮惠宜攝）
中國附醫在總院長周德陽領導下建置屋頂農園、節能減碳。（馮惠宜攝）

為捍衛健康醫療院所成為排碳大戶，中國醫藥大學附設醫院為響應減碳，除利用頂樓做都市農園17日也正式與台中市政府低碳辦公室合作開辦「城食森森都市農夫學院」提供市民多元且實用的都市農耕教育資源，台中市秘書長黃景茂直言，這是中市第一個醫療院所與市府合辦的城食森林教育示範場，可望增進更多民眾健康。

台中市政府自105年度起開始全面推動「城食森林」計畫，推廣自己吃的菜自己種的概念。目前種植基地有164處，面積約55074平方公尺，推估總減碳量約為1102公噸，約等於5座台中都會公園的排碳量；此次與中國附醫合作是首度結合企業與在地資源開辦「城食森林都市農夫學院」期望透過課程讓更多人響應低碳飲食理念並推動環境永續經營。

中國附醫總院長周德陽表示，醫療體系原本就是救人的工作，但因醫病所需，醫院需要用到高耗電的醫療設備及藥品等，結果以捍衛人類健康為宗旨的醫療體系反而成了排碳量可觀的「大戶」，因此，如何有效節能減碳，落實環保社會責任，便成為醫院重要的綠色課題，目前中國附醫利用五權院區200坪屋頂級大雅陽光醫院農園載種，提供優質的都市農耕教育資源。

黃景茂也說，市府首次與企業合作，連結潭雅神、大屯及文山社區大學、樹合苑等在地社區資源，開辦「城食森林都市農夫學院」，象徵市府偕同企業及社區共同協力推動城食森林計畫，期望透過課程讓民眾了解日常飲食與環境的緊密關係，引導更多人響應低碳飲食理念並推動環境永續經營。

(中時 )

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