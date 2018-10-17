核定楊翠代理促轉會主委 藍委批賴清德違法

2018年10月17日 12:10 中時 周毓翔

行政院院長賴清德核定促轉會發言人楊翠代理促轉會主委，國民黨立院黨團今舉行記者會批評此舉明顯違法，國民黨黨團總召江啟臣表示，賴清德根本不尊重程序，還閹割立法院的人事同意權，完全不尊重立法院，國民黨團對於賴清德核定楊翠代理主委嚴正表達不接受的態度。

國民黨團首席副書記長吳志揚表示，根據《促轉條例》，正副主委由行政院長提名，立法院行使人事同意權，不是賴清德自己可以換來換去，楊翠並沒有得到立法院的同意可以來擔任或代理主委，立法院沒有授權行政院可以任意任命委員來代理。

江啟臣表示，現在正副主委請辭，主秘歸建，這個機關聯公文審核都有問題了，形同停機狀態，且正在接受外部調查，為何這時候促轉會沒有停止運作靜候調查呢？賴清德取巧硬要任命代理主委，是不是選舉考量？

國民黨團書記長曾銘宗也質疑，任命楊翠不僅不尊重立法院，且楊翠本人也不適任，他拿國民黨團去踢館促轉會之後楊翠的臉書發言指出，楊翠稱國民黨手染鮮血，且解釋自己鞠躬道歉不認為是做錯事而是對不起政治受難者，顯然楊翠不認為張天欽事件是做錯了，且對國民黨的意識形態非常明確，楊翠根本沒有能力獨立行使職權。

曾銘宗表示，國民黨不承認楊翠作為代理主委，也會拒絕審查促轉會預算，並向行政法院提出告訴，要求停止執行，命促轉會停止執行告訴，用行政救濟否認楊翠作為代理主委的法律定位。

(中時 )