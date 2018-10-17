走過20年4任縣長 金門首條30米寬大路開工

2018年10月17日 12:12 中時 李金生

陳福海縣長遵循古禮祈福，期待工程順利進行。（李金生攝）

1-1計畫道路起自后豐港風水池旁，終點接西海路口，全長550公尺，道路寬度30公尺。（李金生攝）

1-1計畫道路開工興建，縣府期待為金門未來30年建設打下重要基礎。（李金生攝）

1-1道路在2016年正式立案，由誠蓄工程顧問負責規畫，去年底完成設計作業，並在今年解決土地取得問題，在9月18日由岩輝營造以1億345萬元整得標。（李金生攝）

1-1計畫道路開工興建，帶給縣府和鄉親許多希望。（李金生攝）

西海路穿越水頭聚落，道路最窄處僅7公尺餘，每日龐大的車流量，帶來人車爭道、交通壅塞的問題。（李金生攝）

水頭聚落的狹窄道路旁，經常可見交通事故的車體碎片。（李金生攝）

縣議員許華玉不斷為鄉親請命，要求改善交通安全問題。（李金生攝）

歷經20年4任縣長規畫推動，金門第1條30米寬的1-1（水頭商港至西海路）計畫道路，今（17）日在后豐港海堤旁動土興建。陳福海縣長激動感謝沿線地主的奉獻和成全，不但解決大型遊覽車穿越水頭聚落，人車爭道險象環生的問題，也為金門未來30年建設打下重要基礎。

1-1計畫道路起自后豐港風水池旁，終點接西海路口，全長550公尺，道路寬度30公尺，道路配置雙向各2汽車道及1機慢車道，並納入排水、人行道、景觀照明、共同弱電管道、台電管線、自來水管、中華電信管線等工程。

根據縣府的規畫評估，1-1計畫道路完工後，將成為進出水頭商港的主要通道，並可營造國門要道之景象及提升往來尚義機場至水頭商港間未來旅運效率，同時解決水頭村落居民長期遭受交通與生命安全的憂慮，對未來聚落整體發展大有助益。

縣府指出，今年度「小三通」往來旅客估近200萬人次，較去年成長4％，目前往返金、廈及大小金間的人、車，進出均靠唯一的聯外道路西海路。但西海路穿越水頭聚落，道路最窄處僅7公尺餘，每日龐大的車流量，帶來人車爭道、交通壅塞的問題。

早在陳水在縣長主政期間，即由時任建設局長張忠民負責規畫1-1計畫道路，但因道路範圍內有56筆私有土地，加上通過后豐港貝塚遺址，其後歷經李炷烽、李沃士縣長和縣議員許華玉等人的努力，仍因未獲解決而延宕下來。

陳福海縣長上任後列為重要交通建設，要求主管單位下鄉，不斷與地主溝通協調，終獲同意支持，也讓金門的交通建設網補上最重要的一塊。

陳福海在今早的動土典禮中，特別感謝前副縣長顏達仁以其宏觀遠見和對家鄉的愛，不但率先提供土地與縣府交換，做為開闢道路之用，更同意縣府拆除地上建物，讓鄉親地主們也願意跟進，可說是這條希望道路順利開工的重要推手。

1-1道路在2016年正式立案，由誠蓄工程顧問負責規畫，去年底完成設計作業，並在今年解決土地取得問題，在9月18日由岩輝營造以1億345萬元整得標。陳福海也感謝營建署補助經費，減少縣府自籌工程款的負擔。

(中時 )