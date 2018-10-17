賴揆核定促轉會代主委 國民黨團：閹割國會同意權、提行政告訴

2018年10月17日 12:10 旺報 潘維庭

促轉會前主委黃煌雄與前副主委張天欽因「東廠事件」先後請辭，行政院長賴清德16日核定由促轉委員楊翠代理主委。立院國民黨團總召江啟臣、書記長曾銘宗、首席副書記吳志揚與立委賴士葆17日上午召開記者會，譴責賴揆不尊重立法院，閹割國會同意權，根本就是行政濫權，國民黨團表達不接受的嚴正立場，並將提出行政告訴。

曾銘宗表示，《促轉條例》沒有明文規定主委、副主委出缺時該如何處理，行政院長自然就無權自行「核定」代理人選，應依照《促轉條例》規定，正式提名新人選送立法院同意。另外，楊翠本身強烈的意識形態與極具爭議的言行，欠缺超然公正的立場，不適任主委一職，國民黨團拒絕接受其任命。

曾銘宗指出，賴清德逕行指派代理主委已經違法，國民黨團絕不承認指派的促轉會代理主委，拒絕審查促轉會預算，並且將向行政法院提出告訴，命促轉會暫停運作，以行政救濟的方式否認楊翠代理主委的法律地位。

江啟臣表示，一個機關正副主管和主任秘書都出缺，連公文核發都有問題的單位，還能繼續運作嗎？另外，江啟臣指出，促轉會正接受行政院的外部調查，立法院法制委員會的調閱小組調查，結果賴揆取巧規避立法院的監督，是否又是選舉的考量？國民黨團絕不接受這項任命案，並且拒絕代理主委列席立院接受質詢。

吳志揚表示，促轉條例立法時，並未授權行政院在正副主委出缺時，可逕行指派或任命代理主委，行政院目前唯一能夠做的，就是讓促轉會停止運作，重新提名正副主委人選，送到立法院行使同意權。

(旺報 )