台北》被柯媽嗆「最沒路用」 姚文智笑說：祝她重陽節快樂

2018年10月17日 12:15 中時 郭建伸

台北市長選舉劇情超展開！市長柯文哲媽媽何瑞英今北上助選時，批評民進黨參選人姚文智要姚「秤秤自己斤兩」，甚至指姚「最沒路用」，就連柯文哲也附和稱媽媽「通常不會失言」。對此，姚文智今回應，他不會回應柯媽，但他一向覺得政治人物的角色不要牽拖到家庭，如果角色是市長，不需要由其他人講話，「祝柯媽媽重陽節快樂」。

今天是重陽節，姚文智上午前往大同區探視100歲人瑞郭樹發，並致贈紅包與蛋糕。由於選舉時不能送錢，姚文智送了一個空的紅包袋，但強調這代表他上任後會重新發的重陽敬老金，明年上任後郭老先生101歲則要一起去台北101「登高」。

針對柯媽抨擊，姚文智說，今天是重陽節，他不會回應柯媽，但他一向覺得政治人物的角色不要牽拖到家庭，如果角色是市長，不需要由其他人講話。

由於柯文哲稱不需要辯論，姚文智批評，要選舉卻不參加辯論，就是捨去正途，反而講很多理由藉口，市政能力跟主張辯辯看就知道。姚也自嘲，如果他沒有幾兩重，就趕快來辯辯看，「把姚文智踩在腳底下就好了啊」。

媒體追問姚，是否認為柯媽現在已是柯文哲的攻擊手的角色了？姚重申，政治人物要對言行負責，牽拖到家人、由其他人扮演這個角色，都不是一個尊重自己角色的做法。

(中時 )