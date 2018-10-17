花蓮》徐榛蔚關心銀髮族權益 建構花蓮成智慧城市

花蓮縣長參選人徐榛蔚（前右）關心長者權益，大受長者青睞。（徐榛蔚服務處提供）

友善列印
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花蓮縣長參選人徐榛蔚溫柔綩約，拜票時很受阿公、阿婆們喜愛。（徐榛蔚服務處提供）

今天農曆9月9日重陽節，花蓮縣長參選人徐榛蔚關懷長者及主要照顧者的需求，提出建構「友善花蓮」的政見，盼運用智慧科技大數據進行資源統整，落實長照服務等措施，打造如同「百貨公司」般的智慧城市，讓長者在花蓮活得更自在、更有尊嚴。

今天99重陽節，徐榛蔚首先祝福大家，快樂99、幸福99、平安99、健康99，接著表示「友善長者就是友善花蓮！」為讓長者照顧政策與時俱進，她汲取國外經驗，計畫推動雲端科技，整合長者照顧資源，並落實「一社區一福氣站」、「一部落一文健站」，讓原本長者聯誼交流的社區據點，升級成為智慧城市的一環。

她說，智慧城市是一個「百貨公司」的概念，整合多元的資訊及資源可供顧客選擇，她希望每個社區據點成為「分店」，能夠即時且快速地滿足長者及主要照顧者的需求。除了長者照顧外，雲端科技亦能運用於教育、醫療、觀光等面向，讓資源長期落後西部的花蓮，透過網路科技也能迎頭趕上。

她進一步解釋，智慧科技的建置與運用，對於長者照護助益良多，例如，銀髮族阿公、阿嬤到社區關懷據點量血壓等，可透過智慧科技將數據上傳雲端，有利追蹤觀察，此外，搭載大數據進行分析，也能提供長輩及主要照顧者更多預防性及長者健康護理的資訊。

徐榛蔚說，籌設銀髮族輔具資源中心，讓輔具資源E化、透明化；強化無障礙休憩據點，推動銀髮族旅遊觀光產業；為了打造花蓮成為銀髮族樂活天堂，這些都是她應該要做，也一定會做的事情。

(中時 )

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