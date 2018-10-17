WTO不再主張開發中國家 王美花：有利爭取加入CPTPP

2018年10月17日 12:29 中時 楊孟立 、 王英豪

美國駐世界貿易組織（WTO）大使習達難日前表示，台灣在九月的WTO貿易政策檢討（Trade Policy Review）會議上，承諾在未來談判中，將不再主張「開發中國家」，並承諾以「已開發國家」定位參與未來談判。經濟部次長王美花今天在立法院受訪表示，這樣的決定有利於我國爭取加入「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP），至於弊處目前來看應該沒有影響。

國民黨立委江啟臣質詢表示，「前幾天習達難直接宣佈我們承諾在未來談判中不再爭取開發中國家特殊差別待遇，我們是被宣布，怎麼會這樣？」宣布這麼大的決策轉變，國內都不知道，立法院也不知道，經濟部也沒來做過專案報告或請教國內產業界的意見。

王美花答詢表示，「我們在九月中四年一度的貿易政策上就宣布了。王美花事後回覆媒體詢問進一步表示，當時國際財經媒體也有報導此事，我們絕對不是『被宣布』」。

王美花又說，WTO自我定位「已開發國家」與CPTPP是兩件事，如果CPTPP的標準是90分，WTO目前是70分，「我們為了要加入CPTPP所做的評估，都希望符合90分，這也讓大家看到我們願意往自由開放方向走 ，對於爭取加入CPTPP應該有利，因為我們做了很多法規修改，人家也不一定會來看你的新聞，這樣的宣示淺顯易懂」。

(中時 )