兒少教育發展帳戶 開戶數不到6成

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中時
林周義

每年的10月17日為國際減貧日，衛福部今（17日）公布兒少教育發展帳戶數據，截至今年9月底，已有5642名兒少申請開戶，與原先預定每年1萬人開戶，仍有一定距離。社會救助及社工司科長李璧如表示，少子化的衝擊，加上中低收入戶家長意願不一，為開戶數落差主因，已呼籲縣市政府加強宣導，盼幫助更多小朋友。

為了照顧弱勢族群，衛福部於去年6月推動兒童及少年未來教育與發展帳戶，鼓勵低收入戶及中低收入戶家庭為孩子儲蓄，同時提供實物給付、以工代賑或就業服務、理財教育及社工輔導等機制。家長每月可為孩子撥入500、1000、1250元，每年最多存入1萬5000元，且政府以1比1的方式共同儲蓄，待孩子18歲時，即可擁有人生的第一桶金。

除中低收入戶家庭，此項服務也涵蓋家庭功能喪失的兒少，如安置在兒少福利機構的孩子。李璧如表示，這類孩子由縣市政府擔任監護人，協助開戶、存款，中央再以1比1的方式撥款入戶。

衛福部統計，截至9月底，已有5642名兒童少年申請開戶，總計已儲蓄1億1264萬7305元，與起初預計每年1萬人申請開戶，仍有落差。李璧如表示，原推估每年共有20萬新生兒，預計其中百分之5為符合開戶條件對象，因此估算1萬人，但在少子化衝擊下，新生兒數量不如預期，加上中低收入戶家長不一定有意願為孩子開戶，導致數據落差。

李璧如表示，為幫助更多有需要的孩子，縣市政府已透過公文、說明會，甚至一對一的通知，讓符合條件的家庭瞭解這項資訊，未來也會繼續加強宣導。若家長設有郵局帳戶，政府也提供自動轉帳功能，簡化儲蓄程序。

(中時 )

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