新手法！買IPhone手機當誘餌 假網銀轉帳騙賣家上當

2018年10月17日 12:43 中時 盧金足

以林姓主嫌為首的詐欺集團，以「假交易真詐欺」犯罪手法，利用假網路銀行APP程式的詐騙新興手法，取信被害人已經有匯款，共詐欺15名被害人。（盧金足翻攝）

網路賣家小心了！今年5月份起陸續有民眾報案，遭網路買家設局詐騙iPhone X 256G手機，詐騙集團以「假交易真詐欺」犯罪手法，利用假網路銀行APP程式的詐騙新興手法，取信被害人已經有匯款，共詐欺15名被害人，詐欺集團還以模型機掉包價值4萬多元的手機，開啟手機訊號遮斷器，讓被害人手機無法立即上網查詢，警方直斥真的是「賊仔狀元才」。

警方專案小組長期跟監蒐證，並調閱相關資料進行分析，發現以31歲林姓主嫌為首的詐欺集團，在旋轉拍賣帳號都來自於林姓主嫌的詐欺集團，15日動員31名警力執行拘提、搜索，現場查獲林姓嫌犯等6人到案。

瞞天大布局！刑事局破獲國內假網銀轉帳APP程式詐欺集團。（盧金足攝）

警方調查指出，林姓主嫌以1萬多元代價，雇請26歲陳姓工程師，編寫銀行假賬成功的假照片，取信被害的網路賣家，這名擁有科技大學研究所學歷的陳姓男子，平時在網路接案，代人編寫程式，警詢時辯稱不知情，但被檢方列為幫助犯，以1萬元交保，林姓主嫌聲押獲准。

林姓主嫌這半年來已以這種詐欺手法得手43萬元，陸續在旋轉拍賣、露天拍賣、臉書iPhone二手機社群中尋找下手賣家後，以買家身分下標購買商品，與賣家取得連繫後佯稱欲匯款給賣家，須與賣家銀行帳戶綁定約定帳號，被害人陷於錯誤提供個人健保卡翻拍照片等資料。

警方痛斥「賊仔狀元才，騙子尚厲害」，詐欺手法讓不少網路賣家受害。（盧金足攝）

刑事警察局偵查第六大隊第二隊隊長徐名谷指出，該集團與買家相約面交時，都會刻意要買家坐到他的車內，立即開啟手機訊號遮斷器，讓被害人手機無法立即上網查詢，利用假網路銀行APP程式的詐騙新興手法，取信被害人已有匯款。

警方調查指出，林嫌再以被害人個資註冊台灣PAY的APP軟體後，取得驗證碼綁定至個人手機註冊成功，再將賣家銀行帳戶內現金轉至虛擬帳戶購買遊戲點數，轉換成現金得利。

另外也上網尋找販賣手機賣家，表示要購買手機，約定被害人面交後，先請被害人坐上犯嫌車輛面交並佯裝檢查手機，再交由同夥共犯伺機將手機調包成展示機後，以掉包方式找理由取消交易；或是約定賣家面交手機，於被害人要求付款時，犯嫌便以現金不夠、未帶提款卡為由，要求以手機網路銀行APP程式轉帳。

林嫌再以偽造的「網路數位銀行APP程式」將轉帳完成頁面截圖取信被害人，並開啟手機訊號遮斷器讓被害人手機無法立即上網查詢，利用假網路銀行APP程式詐騙新興手法，取信被害人已經有匯款，共詐欺15名被害人。

警方表示，詐騙手法讓不少網路賣家受害，痛斥「賊仔狀元才，騙子尚厲害」，警方到林嫌板橋住處起出偽造「網路數位銀行APP程式」、Apple iPhone X 盒裝模型展示機、手機訊號遮斷器、改造手槍、安非他命、大麻等贓證物；全案訊後依涉嫌詐欺、毒品及槍砲等罪移請台灣桃園地方檢察署偵辦。

(中時 )