回應國台辦評東奧正名公投 陸委會：不要過度連結

2018年10月17日 12:44 旺報 呂佳蓉

近來中選會宣布，通過2020東京奧運正名公投，而時代力量也提出《公投法》修訂草案。對此，國台辦發言人馬曉光今在例行記者會表示，這是台獨分裂勢力的一己之私，別因幾粒老鼠屎壞了一鍋粥，更說「台獨是條死路」，陸委會則回應公投是台灣人民的權利，方應理性看待台灣人民正當行使這項民主權利，不應過度連結，也不要在不清楚狀況下，對台灣內部事務說三道四。

陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，陸方應停止在國際社會惡意打壓台灣，及減少滲透分化台灣社會。台灣民眾跟台灣民間團體依據公投法提出相關公投與議案是民主權利，也是台灣內部民主昇樺，展現人民民主的權利。大陸應要尊重、理解雙方制度的差異。

馬曉光今在記者會上指出，「奧運模式」是國際體育組織和兩岸體育界人士共同遵循的原則。想借「奧運正名公投」來謀求「正名」，不過是自欺欺人的鬧劇。台灣極少數「台獨」分裂勢力為了一己之私在民進黨當局的放任縱容下，無視國際奧會和東亞奧協的嚴正警告，一意孤行推動該公投，最終損害的只能是台灣同胞，尤其是台灣運動員的切身利益。

針對時代力量黨團提出的《公投法》修訂草案將「領土變更」制定所謂「新憲法」，列入公投適用事項，馬曉光則直言，大陸堅決反對以所謂公投修法和任何其他方式進行「台獨」分裂活動。

(旺報 )