momo購物網攜手「街口支付」 8％回饋重炮出擊

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富邦媒(8454)旗下momo購物網今(17)日宣布攜手「街口支付」推行動支付服務，同時祭出最高8%回饋。

行動支付生態圈日益成形，momo購物網行動支付再添生力軍，「街口支付」加入行動支付行列。雙方並決定自即日起至11月4日晚上23:59，於momo購物網消費並選擇使用「街口帳戶」餘額付款或街口支付連結「銀行帳戶」扣款，除了最高8%現金與街口幣回饋，不限消費金額再加碼送momo 520折價券、指定新光銀行帳戶付款再享88元現金回饋。

momo購物網表示，在多元好康助陣下，預估活動期間可帶動整體買氣，以及行動支付使用率達翻倍成長。

近年政府積極推動金融科技的發展，業者為提供給消費者更優質的購物體驗，紛紛導入行動支付服務，行動支付市場正快速崛起。根據資策會2018年1月「行動支付大調查」資料顯示，39.7%的智慧型手機用戶曾經使用行動支付。

而金管會截至2018年8月全台電子支付使用人數已達283萬人。隨著金融科技的演進，momo為搶先行動支付的服務利基，自2017年第二季起陸續新增「Apple Pay」、「LINE Pay」、「Google Pay」等支付服務，今再宣布攜手總用戶數達120萬人的「街口支付」，以期擴大消費服務範疇。

(工商 )

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