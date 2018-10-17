選前一週上街 環團要求「無煤中台灣」

2018年10月17日 12:47 中時 鄭舲

台灣健康空氣行動聯盟、主婦聯盟台中分會等環保團體今舉行記者會，宣布11月18日將舉行「台中反空汙大遊行」，訴求「無煤中台灣」，呼籲中部縣市長候選人承諾各縣市的無煤期程表。同時，台健空盟也提出要求全台最大燃煤電廠中火十部燃煤機組除役時間表，期望2025能做到無煤中火，達成無煤台中最重要里程碑。

台健空盟理事長葉光芃表示，南韓總統文在寅因空汙問題，上任一週就指示國內8處營運超過30年的老舊煤炭電廠全部停機1個月，且將在任期內全部除役。但行政院長賴清德為急救台中選情，只想讓中火4部老舊燃煤機組在兩部燃氣機組完工後退場備用，不僅跟不上世界減煤腳步，更遠遠落後南韓領導人。

葉光芃舉南韓「忠清南道」例子指出，忠清南道為南韓燃煤首都，全球第二、三大煤電廠皆座落於此，但卻加入英國和加拿大發起的「無煤聯盟」，承諾2026年前關閉14座煤電廠，並降低除役年限至25年。中火4座機組已使用26到27年，早該除役，不能等燃氣機組完工後還改「備用」。

環團要求中部縣市長候選人在11月18日台中反空汙遊行前具體表態承諾「無煤中台灣」，同時呼籲中部各黨團及縣市議員候選人，都應在遊行前表態，明確回應中台灣選民的無煤訴求。

(中時 )