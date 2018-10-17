台灣申請國際刑警組織觀察員 徐國勇籲陸勿阻撓

2018年10月17日 12:54 中時 楊佳穎

國際刑警組織（INTERPOL）今年11月將在阿拉伯聯合大公國杜拜召開大會，台灣申請以觀察員身份出席。內政部長徐國勇17日則在內政委員會答詢表示，目前尚未收到回覆，也呼籲中國大陸不要阻撓，「對國際跨境犯罪的偵查，事實上沒有任何益處」。

徐國勇今赴內政委員會進行「查緝毒品具體策略與成效」專題報告並備質詢，面對綠委劉世芳詢問跨國販毒相關議題，他答詢直言，台灣毒品有70%以上來自中國，還有包含東南亞等地，要加強查緝；而針對跨國幫派走私毒品集團，國際合作情資非常重要。

至於目前是否有兩岸共同打擊犯罪機制？警政署長陳家欽說，現在還有針對個案在交流，但確實「比較少一點」，兩岸共打合作比較密切的是涉及民眾財產安全的詐欺集團，最近針對毒品也有做交流。

劉世芳進一步問，台灣希望以觀察員身份加入國際刑警組織，又中國籍的國際刑警組織前主席孟宏偉日前被調查後，2018年台灣到底有沒有希望申請成功？徐國勇強調，我方非常努力，美國昨也公開支持台灣加入國際刑警組織當觀察員，是很大助力，也會跟其他國家做相關聯繫。

徐進一步強硬表示，中國大陸用政治意識阻饒我參加國際刑警組織，「對國際跨境犯罪的偵查，事實上沒有任何益處」，對全世界打擊犯罪影響都很大。他呼籲，讓台灣加入國際刑警組織，在犯罪情資交換上與大家密切合作，對全世界秩序、安居樂業都有幫助。

親民黨立委陳怡潔質詢時，也關切台灣加入國際刑警組織擔任觀察員一事，是否有獲得回覆？徐國勇也說，至今尚未收到回覆，主要阻饒還是在中國，會盡全力，盼中國不要阻饒，「因為這對他們也有幫助。」陳家欽也說，我方態度堅決、努力，也樂觀促成。

(中時 )