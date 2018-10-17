24歲女經痛竟是癌 醫揭國內卵巢癌最年輕只有20歲

2018年10月17日 13:56 中時 鄭郁蓁

不少女生月經一來就痛，檢查才發現是子宮內膜異位症，北醫最新研究發現，子宮內膜異位症與卵巢癌之間有高度關聯性，約兩成五卵巢癌患者，有合併子宮內膜異位症；研究並指出，台灣卵巢癌出現年輕化趨勢，40歲以下年輕病患就佔了20%，最大原因就是「不生育或太晚生」。

一名24歲女生近一兩年來飽受經痛、腹脹之苦，就醫檢查發現兩邊卵巢各有5公分巧克力囊腫及1.5公分的囊腫，確診為子宮內膜異位症，子宮內膜跑至腸壁，只要月經一來，就引起腹痛。手術取出化驗確認後，發現1.5公分的囊腫竟是卵巢癌。

收治病患的北醫婦產部主任劉偉民指出，傳統認為，卵巢癌好發於中高齡女性，但越來越多證據顯示，年輕女生也可能罹患卵巢癌。

根據衛福部2015年癌症登記報告顯示，卵巢癌確診年齡中位數為52歲，進一步分析院內近三年的卵巢癌治療病例發現，患者明顯年輕化。而北醫研究統計數據則是48歲，比國外的年齡中位數63歲足足少了15歲，其中40歲以下年輕病患就佔了20%，最年輕的患者只有20歲。

卵巢癌年輕化除了和家族史、抽菸、多囊性卵巢症候群、子宮內膜異位症有關之外，「不生育和太晚生」更是一大原因。劉偉民解釋，女性在懷孕和哺乳時，不會有生理期，代表卵巢是處於休息狀態，若未生育，卵巢會每個月排卵，等於不斷刺激，因而增加卵巢癌的發生率。

卵巢癌病程變化快、易復發，晚期卵巢癌存活率低，預後不好，如果能在早期確診，接受治療，五年存活率可提升至九成以上。劉偉民表示，六成卵巢癌患者在確診時已到晚期，接受手術切除腫瘤，接受化療、標靶藥物，但復發機率仍高達四至五成。

劉偉民建議，若狀況允許，建議女性可儘早生育，另外，也可透過服用事前避孕要來抑制排卵，幫助卵巢休息，如果在過去一年內經常腹痛、腹脹、易飽足、頻尿急尿感，就應盡速就醫。

(中時 )