春風認召妓「週拋」傳播妹 大根風趣身邊不缺妹

2018年10月17日 13:01 中時電子報 李家穎／綜合報導

台灣饒舌男團「玖壹壹」成員春風，本月9號舉辦32歲生日趴，沒想到意外發生大規模群毆流血衝突，藝人「大根」黃亮鈞甚至被打到滿臉是血，不過春風也在過去坦承，感情受過傷，所以現在都花錢找傳播妹解決，戀愛期限從「週拋」變成「月拋」。

大根與玖壹壹三人感情都不錯。（圖／翻攝自春風IG）

春風過去曾坦承自己會上酒店與叫傳播妹。（圖／翻攝自春風IG）

大根與春風這次被拍到東區群毆事件，細數過去兩人情史，春風以「玖壹壹」走紅，多首夯歌都相當洗腦，也深受年輕人歡迎，過去春風在接受訪問時，曾表示過去曾有一位交往6年的女友，但甚至願意親自幫對方洗內褲，就這樣交往了6年，或許曾在愛情上受過傷，分手後到現在都不太敢談戀愛，認為免費的最貴，就連戀愛期限都往往是「週拋」或是「月拋」。

藝人愷愷與大根傳過緋聞，她也是藝人哈林的外甥女，姊姊則是王瀅。（圖／翻攝自愷愷IG）

出身自《大學生了沒》的大根，則從被爆出與庾澄慶（哈林）的外甥女愷愷分手後又復合，兩人還疑似有親密照流出，不過據《三立新聞網》報導，愷愷與大根兩人私下感情生活皆豐富，幽默的大根身邊不缺女伴，而愷愷則是曾被拍到與刺青男摟肩。

春風與大根兩人也皆透過經紀公司發表聲明，並在社群網站上澄清。（圖／翻攝自春風IG）

至於東區群毆事件，春風所屬公司混血兒娛樂發表聲明，表示春風當天並沒有在現場，而媒體所用的照片是去年唱歌的照片，並非發生當下的現場照片，至於影片也是事發第二天。而大根則是表示，當天是莫名被打，雖然也有說一些情緒性的字眼，但表示不提告，願意給對方一次機會。

(中時電子報)