法官當庭逮捕檢察官 監委籲司法院檢討

2018年10月17日 13:03 中時 鄭舲

今年2月彰化地檢署檢察官莊珂惠偵辦一件兒童及少年性剝削防制條例案件，向彰化地方法院聲請羈押嫌犯時，因不服該院法官陳彥志交保裁定，與其爭辯時脫口質疑陳「你中午是不是沒吃飯，腦袋不清楚？」陳彥志以莊珂惠涉犯侮辱公務員及侮辱公署罪下令逮捕，引起軒然大波。監委高涌誠、楊芳婉、蔡崇義日前完成本案調查，促請司法院等相關機關檢討改善。

監委指出，檢察官為法治國守護人及公益代表人，應恪遵憲法、依據法律行使職權，除應遵守法定程序及比例原則，妥適運用強制處分權，更應本於合宜的專業態度為被害人權益及司法正義據理力爭，回歸法律層面做理性爭辯，並應尊重法官依據法律獨立審判。莊珂惠雖具有正義感人格特質，但過於情緒化及感情用事，對法官口出情緒性言語，失其檢察官身分及職責。

監委認為，彰化地檢署檢察長雖於事後對莊職務監督處分，而莊也向陳彥志道歉，但平時顯有監督不周。同時，陳彥志以莊珂惠有侮辱公務員及侮辱公署罪情事提出告訴，彰化地檢署檢察官為不起訴處分，顯與目前司法實務見解有歧異，且無提出堅強法律見解，恐給予外界有曲意迴護之嫌，要求彰化地檢署檢討改進。

至於法官陳彥志之所以諭令逮捕莊珂惠，是遭莊言語激怒，雖於法有據，但當時的確有些許情緒化，而有不妥。不過監委表示，陳在接受監院詢問時，勇於自我反省，且顧及院檢和諧而選擇不再對本案所為之不起訴處分聲請再議，戮力從事審判工作，仍值嘉勉。

調查監委也呼籲，本案法官諭令逮捕檢察官，恐未有前例，司法體系內自我內訌，嚴重斲喪司法形象及尊嚴，司法院與法務部應將本案列為警示教案，就法官、檢察官及所屬相關司法人員職前教育及在職訓練成效，強化正確價值觀與司法倫理觀思維，納入處理職場壓力應變能力及情緒管理課程。另外，司法機關行政首長面對內部發生問題時，處理上或許有不同見解及作法，但應摒棄「家醜不可外揚」陳舊思維，調查事實應真實客觀揭露，並培養與媒體溝通能力，誠實面對解決問題，司法院及法務部均應檢討改進。

(中時 )