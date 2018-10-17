中職》猛獅火力全開戰富邦 單局11分就送球迷1.1萬元

2018年10月17日 13:00 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

統一獅季後挑戰賽單局進帳11分，球迷就有機會獲得1.1萬元購物金。（統一獅提供）

統一獅將於19日開始與富邦悍將進行5戰3勝制的季後挑戰賽爭取總冠軍賽門票，17日獅隊公布好康消息，將與知名網購平台合作，只要獅隊單局攻下11分，就會抽出幸運球迷贈送1.1萬元的購物金。

統一在這次季後挑戰賽與網購平台「淘寶天貓」合作，只要猛獅軍團單局進帳11分，當天現場就會送出新台幣1.1萬元的現金禮，讓幸運中奬的球迷可以在「雙11全球狂歡購物節」瘋狂購物。

另外，20日統一球場戶外舞台區會進行拍賣大會，現場將有實戰球衣、球棒等球員物品進行拍賣，拍賣所得將由統一與網購平台一同捐贈給花東偏鄉少棒隊伍，一起為台灣三級棒球火力相挺。

【2018年中職季後挑戰賽統一主場賽程資訊】

GAME 1：10/19（五）18：35 富邦悍將VS統一7-ELEVEN獅 台南棒球場

GAME 2：10/20（六）17：05 富邦悍將VS統一7-ELEVEN獅 台南棒球場

GAME 5：10/23（二）18：35 富邦悍將VS統一7-ELEVEN獅 台南棒球場 (如有需要)

「淘寶天猫」冠名拍賣大會：

Game 2： 10/20 ( 六 ) 15:00

位置：臺南棒球場 / 戶外舞台

拍賣物品：實戰球衣、球棒等 (依實際提供為主)

(中時電子報)