全台最狂戶外用品展 體驗潛水與鐵人三項樂趣

全台最狂戶外用品展18日南港展覽館登場，民眾可以體驗潛水和鐵人三項樂趣。(中央社資料照)

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中時電子報

由台灣戶外品牌聯盟(T.O.G.)及展昭國際企業股份有限公司共同舉辦的「Taiwan Outdoor Show 2018台灣戶外用品展」將於18日首度移師台北南港展覽館展出，入場民眾除了能看到各項特色新品外，還能實際體驗潛水裝備、鐵人三項器材，大會更將台灣六座知名百岳大山搬進展場，參觀者在南港展覽館即可登上百岳打卡。

由T.O.G.所舉辦的TOG Award師承全球戶外精品展ISPO Award，已經邁入第三屆，不斷發掘台灣優秀戶外活動產品，今年更邀請北歐戶外品牌聯盟(SOG)理事長Mr. David Ekelund選出特別獎-彪琥輕量防水高筒靴，採用軍事級防水超細纖維皮革，具備耐磨和抗撕裂條件，無論何種環境都能有效防水。

展覽現場也將展出專業級訓練用無邊界泳池，參觀者可以現場穿戴潛水裝備下水體驗，更可以於指定時段內實際操作鐵人三項器材。

展覽期間也舉辦多項精彩活動，其中參觀者只要穿著登山、水類活動、鐵人三項三大主題指定裝備至現場即可享有免費入場，現場打卡拍照還可加碼抽大獎。此外，展場內藏有大會及廠商隱藏任務，民眾只要持尋寶地圖一一破解任務，即可獲得抽獎資格，展覽最後一天公開抽獎，主辦單位在展覽期間各大活動預計送出總值超過百萬的獎品。

(中時電子報)

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