台北》競總預定地被錕P先租走 姚文智考慮「行動競總」

2018年10月17日 13:43 中時 郭建伸

姚陣營原一度屬意的競總場地，現已成為錕P的競總。（郭建伸攝）

距離年底選舉僅剩37日，但民進黨台北市長參選人姚文智的競選總部遲未成立，反而其競選辦公室附近是無黨籍參選人李錫錕的競選辦公室，由於相當臨近民進黨中央，讓不少綠營支持者錯愕。媒體今問姚是否預定地被錕P捷足先登？姚沒正面回應，但表示今年選舉不一定要設傳統競總，但他已經上路的宣傳卡車可定位成行動競總。

姚文智陣營一直想在競選總部設置上設計巧思，跳脫以往只是支持者泡茶聊天聚攏的場所。據了解，姚陣營在未獲提名前，曾想租用華山大草原設置貨櫃屋，但並未租借成功；後來金石堂城中店熄燈，姚一度想將競總設於此，並與鄰近的菊元百貨舊址串連，推出「恢復台北榮町」的文化政策，只不過房東另有用途。

後來姚的競選辦公室設於北平東路上，競總則屬意鄰近的1樓空間、2016蔡英文的競選總部場地，但沒想到仍被李錫鯤租走。

媒體今問姚文智是否不會成立競總，他說，他跟市議員有27個聯合競選總部，也會在巷口小吃攤開政策記者會，變成選舉據點，目前已經有競選辦公室，但認為今年選舉不一定要設過去傳統的競總；姚辦有一台在路上行駛的宣傳卡車，可定位成「行動舞台」、「行動總部」。

此外，柯文哲今在深坑公布「行動競總」，等同姚、柯兩人都有宣傳大卡車，姚文智也特別強調，這是「有人跟在後面抄襲」，指他的大卡車早在月初就上路。

(中時 )