進口食品不合格名單出爐 中 、日、泰分居前三名

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中時

食藥署今天公佈2017年邊境查驗不合格年報，去年共受理69萬4372件產品報驗，共計1萬0132批不合格，其中又以生鮮冷藏冷凍蔬菜、生鮮冷藏冷凍蔬果及食品器具佔大宗。就不合格案件生產國別而言最多的前三名分別為中國大陸191批居首、其次為日本142批、泰國63批。

報告指出，去年報關產品中，食藥署約對8.15%、5萬6604批實施抽驗抽樣，另對5萬8025批進行臨場標示檢驗，全案查驗結果，以臨場查核不符合案9168 批最高，其次依序為檢驗不合格808批及書面審查不合格246批。

分析不符規定產品生產國，第一為中國大陸191批，占比23.6%，其次是日本142批，占17.6%，第三為泰國63批，占7.8%。

進一步分析，檢驗不符規定最多批數的前6大類產品依序為：生鮮冷藏冷凍蔬菜165批、生鮮冷藏冷凍水果101批、食品器具92批、香辛料91批、藥食兩用及其他調製食品同為41批。

產品檢驗不符合率部分，最高為香辛料的15.29%，其次為藥食兩用8.07%、其他水產品罐頭7.14%、乾蔬菜6.9%、生鮮冷藏冷凍蔬菜4.32%、乾果實4.2%。

食藥署今天也宣布擴大邊境查驗產品。食藥署食品組科長吳宗熹表示，食藥署這一波就新增9個進口號列必須向食藥署辦理食品輸入查驗，包括業者進口用於膳食纖維的「亞麻仁（亞麻子）油渣餅及固體殘渣物」、一次使用食品塑膠袋等在內。

食藥署表示，過去經驗，進口食品常被檢出農藥殘留不合格，往往與各國之間對可開放使用農藥的品項、用量不同有關，但也有些單純農藥下太重，而針對邊境查驗不合格的食品，食藥署均依規定退運或銷毀，同時，也會提高針對同進口廠商、同產品的抽驗機率，以把關安全衛生。

(中時 )

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