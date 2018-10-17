823重複受災農漁民 貸款期限延長一年

2018年10月17日 13:17 中時 游昇俯

針對823熱帶低壓水災造成農業損失，農委會農業金融局提供農業天然災害低利貸款，迄今共98件申請，累積貸款金額共1億3千萬元。但因105年1月霸王級寒流襲台，造成全台農漁業損失超過42億元，至今部分受災農漁民才逐漸恢復生產，為減低823水災重複受災農漁民還款壓力，105年寒害申辦低利貸款之貸款期限及本金寬緩期限均增加一年。

因應823水災農損，農委會提供雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等五縣市，以及台中、新竹部分鄉鎮、作物，提供農業天然災害低利貸款，給予貸款利率年息1.04%優惠，且第1年利息由政府補貼，免予計收。本月初亦針對遲發性災損，公告高雄市燕巢區的番石榴可申請低利貸款。

農金局副局長李聰勇表示，105年霸王級寒流襲台，農委會提供農漁民低利貸款，全台共1074件，總金額共22.77億元，至今尚未償還餘額仍有18.5億元，因部分農漁民須從本年度開始攤還本金，考量其可能在823水災中重覆受災，為減輕農漁民還款壓力，105年寒害貸款之貸款期限及本金寬緩期限均增加一年。

受災農漁民應於受災證明書核發次日起15天內，準備受災證明書及低利貸款申請暨計畫書，向當地農漁會信用部申請貸款。李聰勇說，擔保能力不足者，農業信用保證基金亦能提供最高9成的保證，以協助受災農民獲得復建基金。

農漁民若有疑問，可洽詢當地農漁會信用部或農業金融局（免付費服務電話0800-388599）。

(中時 )