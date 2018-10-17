亞運代表團高官住1晚600元美金、選手住50美金 立委不平

2018年10月17日 16:13 中時 劉宗龍

國民黨立委柯志恩（見圖）17日在立法院教育及文化委員會質詢指出，日前亞運代表團出國，政務委員張景森、教育部長辦公室主任等「貴賓」跟「陪賓」住在一晚600元美金的飯店，而738名選手，住選手村一天才50美金，而蘇丹公寓一天則約100美金，「這樣的社會觀感ok嗎？」體育署署長高俊雄答詢表示，有關貴賓組成分為三部分，一是政府官員，一是奧會，一是亞洲奧會，且住宿地點是由奧會指定的。（劉宗龍攝）

國民黨立委柯志恩17日在立法院教育及文化委員會質詢指出，日前亞運代表團出國，政務委員張景森、教育部長辦公室主任等「貴賓」跟「陪賓」住在一晚600元美金的飯店，而738名選手，住選手村一天才50美金，而蘇丹公寓一天則約100美金，「這樣的社會觀感ok嗎？」體育署署長高俊雄（右）答詢表示，有關貴賓組成分為三部分，一是政府官員，一是奧會，一是亞洲奧會，且住宿地點是由奧會指定的。圖左為教育部次長林騰蛟。（劉宗龍攝）

國民黨立委柯志恩17日在立法院教育及文化委員會質詢指出，日前亞運代表團出國，政務委員張景森、教育部長辦公室主任等「貴賓」跟「陪賓」住在一晚600元美金的飯店，而738名選手，住選手村一天才50美金，而蘇丹公寓一天則約100美金，「這樣的社會觀感ok嗎？」體育署署長高俊雄答詢表示，有關貴賓組成分為三部分，一是政府官員，一是奧會，一是亞洲奧會，且住宿地點是由奧會指定的。

(中時 )