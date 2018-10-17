日本泡湯攻略公開 刺青者可能無法入池

2018年10月17日 13:27 中時 王思慧

日本東北擁有最多的日本百選溫泉飯店。（星野青森屋提供）

日本泡湯禮儀守則，泡湯前需洗淨身體，刺青者需確認可否泡湯。（易遊網提供）

日本全國各地溫泉資源豐富，泉源數量就多達27000處，加上泉質種類多，是世界著名的溫泉大國，加上台灣旅客愛去日本，因此在秋冬赴日旅遊，大都會規劃入住溫泉飯店泡名湯。但旅遊業者提醒，在日本泡湯前要先洗淨身體，需全裸入湯，身上有刺青的遊客，可能還會被拒絕進入公共浴池。

日本溫泉眾多，若不知道從何選擇，不少旅客的選擇指標就是日本百選溫泉。根據2017年日本百選溫泉飯店統計，日本東北、北關東、關東是入選百選溫泉最多的前3大區域，光是日本東北就占21間。

旅遊業者易遊網就鎖定蘊藏豐富溫泉資源的東北地區，整理「日本東北名湯攻略總整理」，除百選溫泉外，還有眾多享有盛名的名湯推薦給旅客參考，包含開湯1900年歷史的藏王溫泉、被封為溫泉界LV的古牧溫泉、日本順德天皇選定為「日本三御湯」的秋保溫泉、日本秘湯百選且為熱呼呼《神隱少女》取景地的銀山溫泉、少數保留男女混浴的古湯乳頭溫泉等等，都是日本東北值得造訪的特色溫泉鄉。

不過，由於風俗民情的不同，到日本泡湯，必須留意相關禮儀和守則。在泡湯前，必須先洗淨身體，淋浴時勿站著沖澡，避免潑灑到他人。入湯時，不能穿著泳衣，需全裸入浴，若是長髮則要將頭髮盤綁起來，不要讓頭髮浸泡在浴池裡，也不能將頭潛入水中，毛巾同樣也不能放入溫泉裡。

另外，泡湯時勿大聲喧嘩，也不能攜帶手機進入，才不會干擾到其他旅客。過往有身上刺青的旅客會與黑道人士做連結，因此可能會被謝絕進入公共浴池，不過現在有些溫泉業者已經開放，有刺青的旅客，建議可先向浴場確認，以免敗興而歸。

(中時 )