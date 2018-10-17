阿嬤照顧病夫身心俱疲 榔頭猛敲15下殺死老伴

陳姓阿嬤因丈夫長期臥病在床，今天上午持鐵鎚敲打阿公頭部，造成阿公當場沒有生命跡象。(李文正攝)

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李文正
基河國宅現場外觀。（李文正攝）
基河國宅現場外觀。（李文正攝）

(15:29更新)北市士林區基河國宅今上午11時發生一起凶殺案，74歲陳姓阿嬤早上11點多，獨自一人在廚房準備午餐，吳姓阿公躺在臥房床上休息，她想起10年下來照顧先生，一時心情不佳，持家中榔頭猛敲先生頭部，警方勘驗傷勢，發現是以榔頭尖銳端，猛敲阿公頭部15下，其中2下將頭骨敲碎，大量出血，送醫急救仍宣告不治。

警方初步了解，吳姓阿公長期臥病在床，患有多種慢性病，包括高血壓、心臟病、糖尿病，已經臥床多年，警消12點多接獲報案，到場後立即實施心肺復甦術急救，並送醫搶救。

陳姓阿嬤持榔頭猛敲老伴頭部15下，吳姓阿公送醫仍宣告不治。（李文正攝）

警方調查，今天中午二老的女兒（42歲）外出上班，當時陳姓老婦在廚房做午餐，不知何故突然心裡一陣錯亂下，從家裡找出一把榔頭，走進房間就朝著躺在床上的老伴一陣猛擊，直到丈夫血流如注，她才驚慌住手。

警方表示，二老平時與女兒同住，今早女兒出門上班，阿嬤狠敲老公頭部後，自己打電話報案，至於經詳細原因，警方正在製作筆錄釐清動機。

大樓鄰居表示，二老居住在國宅已經數十年，平時會帶就讀國小的孫子在中庭，鮮少與鄰居互動，社區總幹事說，沒看過兒子，僅知道假日、平日晚上，二老的兒子會回來看他們。

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