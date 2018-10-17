官田菱角節翻陳出新 義賣菱角植栽做公益

2018年10月17日 13:50 中時 李其樺

官田區公所將於20日舉辦「2018友菱友雉遊官田-菱是主角」菱角節活動，17日上午召開記者會，邀請民眾一同見證官田的成長與蛻變。（李其樺攝）

崑山科大結合社區長者利用菱角殼製作環保植栽。（李其樺攝）

居民利用菱角殼做烏金炭包。（李其樺攝）

官田區公所將於20日舉辦「2018友菱友雉遊官田-菱是主角」菱角節活動，17日上午召開記者會，今年除了結合音樂、文學、表演藝術與手作工藝等元素，當天將利用菱角殼製作創意植栽義賣，所得捐給在地公益團體，照顧在地獨居長者。

官田區長顏能通表示，今年公所結合崑山科大商管學院的大學社會責任實踐計畫團隊，共同輔導在地烏金社區合作社並與官田養護中心、社區關懷據點等合作，由合作社提供菱殼炭相關原材料、養護中心長者發揮創意親手製作植栽，將於菱角季開幕當天現場義賣，全數收入將回捐給官田行善團，照顧更多需要的區民。

開幕活動現場也安排各式各樣的攤商展覽、整點好康活動及精彩逗趣的表演節目，以及民眾最期待的菱角吊飾及菱角娃娃彩繪等DIY體驗活動；而在官田國中菱角體驗區也有官田窯、親子爐、官田烏金-菱殼碳的燒製體驗以及水耕盆栽製作等DIY活動，歡迎民眾踴躍參加，一同見證官田的成長與蛻變。

(中時 )