官田菱角節翻陳出新 義賣菱角植栽做公益

官田區公所將於20日舉辦「2018友菱友雉遊官田-菱是主角」菱角節活動，17日上午召開記者會，邀請民眾一同見證官田的成長與蛻變。（李其樺攝）

友善列印
中時
官田區公所將於20日舉辦「2018友菱友雉遊官田-菱是主角」菱角節活動，17日上午召開記者會，邀請民眾一同見證官田的成長與蛻變。（李其樺攝）
崑山科大結合社區長者利用菱角殼製作環保植栽。（李其樺攝）
居民利用菱角殼做烏金炭包。（李其樺攝）

官田區公所將於20日舉辦「2018友菱友雉遊官田-菱是主角」菱角節活動，17日上午召開記者會，今年除了結合音樂、文學、表演藝術與手作工藝等元素，當天將利用菱角殼製作創意植栽義賣，所得捐給在地公益團體，照顧在地獨居長者。

官田區長顏能通表示，今年公所結合崑山科大商管學院的大學社會責任實踐計畫團隊，共同輔導在地烏金社區合作社並與官田養護中心、社區關懷據點等合作，由合作社提供菱殼炭相關原材料、養護中心長者發揮創意親手製作植栽，將於菱角季開幕當天現場義賣，全數收入將回捐給官田行善團，照顧更多需要的區民。

開幕活動現場也安排各式各樣的攤商展覽、整點好康活動及精彩逗趣的表演節目，以及民眾最期待的菱角吊飾及菱角娃娃彩繪等DIY體驗活動；而在官田國中菱角體驗區也有官田窯、親子爐、官田烏金-菱殼碳的燒製體驗以及水耕盆栽製作等DIY活動，歡迎民眾踴躍參加，一同見證官田的成長與蛻變。

(中時 )

台鐵汐止站施工 影響3天各9列次 新北免費腹部超音波肝癌篩檢 周…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。