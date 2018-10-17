NBA》柯瑞與杜蘭特聯手攻59分 衛冕軍勇士主場斬殺雷霆

2018年10月17日 13:35 中時電子報 黃邱倫

尋求3連霸的勇士，17日在2018-19球季開幕戰靠著史提芬柯瑞與杜蘭特聯手強襲攻下59分的領軍下，108比100於甲骨文球場斬殺來犯強敵雷霆，順利邁開衛冕之路。

勇士在今年夏天組成史上最豪華的五星戰線陣容，雖然聯盟第一中鋒考辛斯仍在傷兵名單中，但光是史提芬柯瑞、杜蘭特、克雷湯普生與卓雷蒙格林的先發四巨頭就足以讓對手害怕。

柯瑞此役火力全開，20投11中，三分球9次出手命中5球，32分、8籃板、9助攻，上賽季總冠軍系列賽MVP得主杜蘭特，27分、8籃板、6助攻，克雷湯普生14分，卓雷蒙格林13籃板、5助攻、3抄截，替補的魯尼10分、10籃板。

柯瑞賽後受訪時表示，球季第一場比賽大家都還在找尋手感，整場比賽全隊失誤太多(20次)，所幸最終仍有驚無險地拿到勝利好彩頭。

對於3連霸之路，柯瑞說，這是全隊唯一目標，必須打好每一場比賽，不能忽視每一個對手，如此才能穩健的實現理想。

雷霆頭號球星韋斯布魯克右膝動刀，開幕戰只能壁上觀，保羅喬治第三節連中四元，帶領球隊擺脫落後10分劣勢逆轉超前，整場比賽攻下27分、5助攻、4抄截，從老鷹轉戰過來的薛洛德，貢獻21分、9籃板、6助攻，亞當斯17分、11籃板，可惜阻擋不了柯瑞的三分火炮以及杜蘭特的切入破壞力，最終仍以8分之差飲恨落敗。

(中時電子報)