新北免費腹部超音波肝癌篩檢 周日登場

2018年10月17日 13:50 中時 譚宇哲

拒當「肝」苦人！新北市去年有1101位市民死於肝病，高居癌症死亡率第2名，新北市衛生局特與肝病防治學術基金會合作，於21日上午8時30分起在新北市府大廳舉辦「免費腹部超音波肝癌篩檢活動」，限額2000位、提供40歲以上民眾免費接受篩檢。

新北市衛生局調查，新北市去年因肝癌死亡者有1101人，每十萬人口死亡率為18.1％，相當於每14個就有1位是肝病死亡，高居癌症死亡率第2名；慢性肝病及肝硬化則有544人，共摧毀1645個幸福家庭。

其中，B型肝炎帶原者罹患肝癌機率是非帶原者的10倍，C型肝炎則是35倍，嚴重的B肝甚至高達60倍，因B、C型肝炎演變成慢性肝炎時，肝臟會因反覆發炎而肝硬化，最後因肝癌死亡，死亡率高達25.6％。

新北市長朱立倫今天上午出席「免費腹部超音波肝癌篩檢活動」記者會，朱立倫表示，肝病素有國病之稱，感謝肝病防治基金會及國際扶輪社協助，讓新北市民40歲以上市民能夠免費腹部超音波篩檢，省下1000至2000元的自費篩檢費用。

衛生局表示，21日檢查從上午8點半開始，到下午2點結束，地點在新北市政府大廳，限額2000名，檢查當天請帶身分證並保持空腹及穿著兩截式寬鬆衣物，以利進行腹部超音波；另外，現場排隊第1000名後將分發號碼牌，民眾可先行離場、食用少量早餐，但要避免奶、蛋及高油脂食物，待下午指定時間報到即可。

(中時 )