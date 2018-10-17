民進黨「呼應」反併吞遊行 陳明文：黨內憂心被點名

2018年10月17日 14:07 中時 曾薏蘋

喜樂島聯盟發起的1020「全民公投反併吞大遊行」，民進黨昨天「逆襲」，拋出「反併吞顧台灣反介入護高雄」遊行「南北呼應」；民進黨反併吞行動溝通小組成員陳明文今表示，各縣市長競總總幹事反應，不參加喜樂島的遊行會被民視點名，怕被貼標籤，後來中央黨決定承擔，並確定用黨紀約束，讓黨公職等人要參加就參加民進黨辦的高雄場。

陳強調，昨和獨派說明，高雄10月20日由高雄市議會、黨團發起辦一場，將近一萬人的「反併吞」活動，等於民進黨和台北活動相互呼應。

喜樂島聯盟發起的1020「全民公投反併吞大遊行」本週六登場，原本要求黨公職、候選人不得參加的民進黨中央，政策會首席副執行長、也是溝通小組執行秘書董建宏昨天表示，10月20日民進黨高雄市黨部及市議會黨團等部分台派社團，舉辦「反併吞護台灣 大遊行」，與喜樂島聯盟的「反併吞顧台灣反介入護高雄」南部呼應 。

陳明文指出，昨天這場溝通會議是由他跟另一位溝通小組成員柯建銘召集，在柯建銘辦公室開會，許多獨派代表的人都有來，主要說明，民進黨不是反對喜樂島辦的活動，只是時間上，正值民進黨公職選舉，動員可能影響能量。

陳明文說，做出9月19日中常會做出三點決議，禁止黨公職、參選人參加，隔週各縣市長競總總幹事開會時大家提到，中常會決議沒黨紀處份，大家對要不要參加意見很不整齊，很多人擔心不參加會被貼標籤；也說，公職人員有人不來，民視會點名怎麼辦？因此黨中央才決定用黨紀約束。

陳明文說，昨天會中提到，民進黨基本上不反併吞，高雄也在10月20日也發起反併吞活動，所以就南北相互輝映，民進黨病沒有反對反併吞的意思。

陳明文說，民進黨不反對反併吞，但大家很清楚。公投正名，涉及修憲，不只是公投。因為現在正在選舉，運動活動不一定要在10月20日，但既然如此，民進黨長期追求台灣主體性的目標沒有違背，也支持反併吞立場，「希望不要說去就怎樣，不去就怎樣，不要被貼標籤」，因此民進黨公職、候選人可參加高雄場。

由於昨天會議，民視董事長郭倍宏並未在場；陳明文解釋，郭倍宏是由總統府秘書長陳菊負責溝通，已經接觸好幾次，但內容如何，他們並不清楚。

(中時 )