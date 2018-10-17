涼感衣殘留重金屬 消基會：國內標準比國際鬆10倍

2018年10月17日 13:48 中時 李宜秦

消基會董事長游開雄表示，此次檢測雖都合格，但國內標準並未與國際同步，甚至寬鬆許多，呼籲主管機關應研議增修。圖／消基會提供

台灣夏季高溫悶熱，讓標榜吸汗又涼感的機能衣成為熱賣產品，然而若衣物上有殘留的化學物質，可能透過皮膚進入人體，恐有危害健康之虞。消基會檢驗市面上22款機能衣與純棉衣，結果有8件幾驗出重金屬銻、1件檢出壬基酚。重金屬含量雖都符合標準，但對比國際標準，台灣標準寬鬆10倍之多。

銻是天然元素，經由空氣、水、食物等會接觸到微量的銻，但若長時間吸入高濃度的銻，恐使雙眼與肺部發炎，引起心臟與肺部疾病，或也可能有胃痛、腹瀉、嘔吐與胃潰瘍等症狀。若長期接觸銻的氧化物「三氧化銻」，可能還有致癌危機。

消基會指出，國內目前並無紡織品內銻含量的相關規範，然而國際環保紡織協會將銻可提取含量訂為30ppm，除了為國人健康考慮，考量到國內紡織業多外銷，建議主管機關將銻納入國家標準。

有研究指出，壬基酚具雌激素活性，有影響神經與免疫系統發展、促進肥胖、干擾內分泌系統等可能性，已被環保署列為第一類毒性化學物質。

此次檢出1件產品含有60到70mg/kg的壬基酚，雖符合國內規定的1000mg/kg以下，但反觀國際標準都比國內標準嚴謹許多，如國際環保紡織協會與歐盟皆規定壬基酚含量須在100mg/kg以下，足比台灣嚴格10倍之多。

消基會董事長游開雄表示，此次檢測雖都合格，但國內標準並未與國際同步，甚至寬鬆許多，呼籲主管機關應研議增修。另外消費者在購入新衣物後，務必先清洗後再穿著，尤其是兒童服飾更應清洗多次後再穿著，清洗時若有掉色、藥水味等狀況，建議不要使用。

(中時 )