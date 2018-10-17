第二屆孝親獎頒獎典禮全程直播

2018年10月17日 14:06 中時電子報 張怡文.陳慧仙

旺旺孝親獎頒獎典禮現場得獎人發表感言舞台。(林洛安提供)

第二屆「旺旺孝親獎詞曲創作大賽」頒獎典禮，17日下午5點於上海神旺酒店正式開始，中時電子報將全程直播典禮現場，讓孝親的感人畫面能傳到世界所有華人腳落。典禮將由孝親歌曲MV代言人品冠，帶領36名台商子女揭開序幕，再正式進入最精彩的十強詞曲創作頒獎典禮，同時將訪問這些素人詞曲創作得獎人，暢談其為孝親創作背後的故事和心情。

孝親獎現場有佈置成果展及各式拍照用背版。(林洛安提供)

孝親獎頒獎典禮將由兩位主播張雅婷和李尊共同主持，現場得獎人和家屬們，從兩岸三地趕到典禮現場外，參與孝親獎的評審團知名歌手蕭敬騰等也在現場觀禮，並接受孝親團主辦方旺旺集團董事長蔡衍明頒發的感謝狀。同時，主辦單位為了展現得獎者的創作和演唱實力，特別安排兩段精彩表演，將由學生組金獎得主黃信豪及黃俊瑋表演「窮孩子的母親節」，並由社會組金獎得獎人解偉苓表演「老寶貝」等現場演唱的創作歌曲。

而為了突顯孝親傳承的意義，第一屆四位得獎人和家長，應邀到典禮現發表感言。第二屆孝親獎有上萬件作品從全球各地來參賽，經過激烈競爭下才得以獲得前十強或佳作的殊榮。第二屆頒獎典禮將在溫馨而感人的氣氛中進行，典禮最後留下大合影，主辦單位並邀請所有與會人共享溫馨晚宴。

孝親獎頒獎典禮現場得獎人和評審都聚集盛會。(謝英茂提供)

第二屆孝親獎頒獎典禮10月17日頒發社會組和學生組各十名詞曲創作前十強。旺旺集團董事長蔡衍將代表主辦單位致詞，感謝所有參與的評審及得獎者，典禮由中天主播張雅婷和上海第一財經嘉賓主持人李尊共同主持。旺旺孝親獎是由旺旺集團董事長蔡衍明發起，希望藉由這個活動拋磚引玉提醒年輕一代重視中華文化傳統，因為音樂是沒有國界之分，更容易讓這一個概念深植人心。

(中時電子報)