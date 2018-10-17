貿易戰硬著陸！意外引爆這國房價狂跌

2018年10月17日 14:00 中時電子報 何宜玲

全球投資者關注美中貿易戰的戰況同時，卻沒有注意到原來中國經濟硬著陸，竟會引發澳洲房地產市場大地震。今年前9個月，澳洲房市價格已下挫達2.7%。儘管尚未造成當地房市崩盤的危機，但是調查指出，澳洲受訪者相當憂心中國經濟硬著陸的問題，它已經成為繼美國總統當選、新興市場不利發展之後，位居第3高的經濟風險。

根據《澳洲金融評論》(Australian Financial Review)報導，美國總統川普發起與中國對打的貿易戰，卻意外引爆澳洲墨爾本東部郊區的住房風險大增。依照惠譽評等(Fitch Ratings)的數據指出，不只是澳洲郊區的房價下挫，近6個月以來房市持續低迷，造成澳洲固定收益投資者相當憂心。

由於澳洲投資者很關注貿易戰對於中國經濟的影響，因此當他們看到中國經濟呈現硬著陸的趨勢，便導致房價出現下行壓力。今年前9個月，澳洲東海岸市場的住宅價格已經下挫2.7%。雖然該調查並未預測房市即將大崩盤，但是近半受訪者都認為，住房高風險已經成為他們目前最關心的問題。

惠譽澳洲董事總經理邁爾斯(John Miles)則表示，儘管中國經濟如何硬著陸尚未明朗化，也未達共識。但由於澳洲經濟相當依賴中國，導致緊繃的貿易戰況已經先在國內房價中效應出來。

(中時電子報)