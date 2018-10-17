台東》民進黨有望翻盤 洪耀福批：台東好康都給饒家

2018年10月17日 14:19 中時 曾薏蘋

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪是有可能翻盤的縣市；民進黨秘書長洪耀福今天表示，國民黨台東縣長候選人饒慶鈴家族盤據台東30年，「歸好康都歸他們？」饒家用台東政治地盤，累積個人聲望及財富；「台東人還要給饒家三十年機會？」

台東若是第一次被民進黨翻轉成功，象徵的意義？民進黨選對會召集人陳明文表示，台東應該給劉櫂豪一個公道，劉一直在台東闖天下，孤身在台東奮鬥，黨給的資源也不是很多，「在台東人的給劉櫂豪的印象、好感，已經超過對民進黨的印象」。

無黨籍參選的鄺麗貞加入這次選戰，造成國民黨分裂，洪耀福指出，大家都說鄺麗貞不會贏，但是鄺還是有一定的支持度，台東關鍵是原住民；最近許多調查，劉櫂豪跟饒慶鈴在原住民是領先，以前是八比二、七比三，劉長期是副縣長，當區域立委後，在原住民區服務很用心，把縣民把劉當成全台東立委，劉對原住民建設下很多功夫，又是虔誠長老教會，因此原住民對劉櫂豪接受度高。

他說，最近前縣長陳建年掛他主委，前親民黨立委林正二掛劉的特助，成為劉重要輔選幹部，以前劉櫂豪選舉都在市區大贏，在原住民部落大敗，結果就小輸，但是這次獲得原住民高度支持。至於賴坤城

前民進黨台東立委賴坤成過去和劉有競爭，洪耀福說，賴這次也出面力挺，民進黨的人都會顧大局。

洪耀福說，饒慶鈴的父親饒穎奇早期在台東都一把抓，饒家盤據台東30年，用台東政治地盤，累積個人聲望及財富，但是饒到底是對台東做了什麼，台東無法跟其他縣市相提並論，饒穎奇要負很大責任，台東要真正告別饒家世代，「不然歸好康都歸他們饒家、成就他們饒家、兩岸遊走」，台東人還要給饒家30年機會？這才是選戰最大意義。

陳明文表示，台東人對劉櫂豪是有感，長期是堅持理念價值，一直在台東深耕經營，劉在立院表現、及口才，台東人對劉櫂豪有感，劉一直就是儒雅、堅持理念的政治人物。

(中時 )