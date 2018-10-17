全程8公里路跑暨古蹟巡禮 20日楊逵文學館起跑

楊逵文學紀念館自2005年開館至今已邁入第13年，將於本周六（10月20日）舉辦館慶暨路跑活動。（李其樺翻攝）

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楊逵文學紀念館自2005年開館至今已邁入第13年，將於本周六（10月20日）舉辦館慶暨路跑活動，當天參加民眾從楊逵文學館起跑，沿途經過新化武德殿、日式宿舍群，進行一場古蹟巡禮。（李其樺攝）

楊逵文學紀念館自2005年開館至今已邁入第13年，將於本周六（10月20日）舉辦館慶暨路跑活動，當天參加民眾從楊逵文學館起跑，沿途經過新化武德殿、日式宿舍群，進行一場古蹟巡禮，另外還準備文學野菜宴、在地樂團表演及農夫市集，活動精采可期。

新化區長吳金喜表示，今年楊逵文學館仍維持往年親子團體一起來參與慢跑，沿著新化歷史建築與周邊景點動線路跑，全程8公里路程，包括街役場、公會堂、奉安殿、虎頭埤、故事館、日式宿舍群、武德殿、新化老街等等，期待民眾進行一場知性健走體驗

當天新化（大目降）學講座邀請楊逵次子楊建老師，以及在地子弟李勤岸教授在文學館進行文學講座，其中李勤岸秉承楊逵先生的遺志，以台語發表各類詩集、散文集等，最近將出版自傳體《青春寫真散文集》、《台語活詞典：首冊》二本書，機會相當難得。

另外邀請陽光真愛青少年關懷協會學生自組下課後樂團，演繹戲劇與多首歌曲，而旅居新化的德籍歌手孫和平則演唱多首自彈自唱歌曲；現場尚有崑山科大的體適能檢測、小丑魔術氣球、特色農夫市集等；館外活動方面，則結合了大目降故事館舉辦楊逵布袋戲偶的演出活動，將楊逵永不放棄的精神藉由戲偶表現出來。

凡愛好慢跑運動的民眾，免事先報名皆可參加，星期六（10月20日）上午6點20分楊逵文學館集合，7點鳴槍起跑，中途點發放茶水及蓋紀念品戳章。凡跑完全程者，可領取運動護腕1個及享用葉陶楊坊準備的文學野菜宴。

(中時 )

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