台灣鯛丟人！乘客護照遺失 台灣虎航卻被投訴

乘客登機後才發現護照不見，台灣虎航日前按規定處理此案例卻遭人投訴，網友批投訴人根本是「奧客」。(台灣虎航資料照片)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

登機後才發現護照不見了，這時飛機已在滑行跑道上，旅客和航空公司該怎麼辦？台灣虎航日前碰到這樣的案例，當乘客向機組人員報失後，台虎花一小時請地勤協尋，但仍不明下落，最決議讓乘客下機後，班機再起飛。事後有人向媒體爆料此事，指責台虎罔顧乘客權益和飛航安全。對此，虎航表示一切按規定處理，倒是網友一面倒批「奧客無敵」，台灣人真被寵壞了。

蘋果日報報導，有其他乘客投訴台灣虎航上述決策荒謬，導致其他乘客行程遭延誤。據了解，此班機當天由台北前往澳門，因一名乘客將護照遺失在航廈的閘口，經一個多小時搜尋未果，機長才讓該乘客下機，班機因此延遲抵達約67分鐘，但虎航當日曾在機上向旅客致最大歉意。

台虎回應表示，若搭載未帶有效證件旅客入境澳門，致旅客無法入境，航空公司須將其遣返且會遭相關罰責，當天決議讓旅客下機，符合內部的作業流程。若違返《入出國及移民法》規定，航空公司每搭載1人，將處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

有一網友分享親身經驗，他也曾因上機後突然找丕到入境文件，長榮空姐及地勤也很積極協助尋找，但遍尋不著，為免班機延誤影響其他旅客權益，就自拿行李下機了。因為不這麼做，航空公司會被罰外，自己也會被原機遣返，與其損人不利己，不如下機再找找，若真遺失也好趕緊去辦。

不過，較多網友多對投訴人不以為然，留言可謂罵聲連連，「明明航空公司是遵照規定，這也要投訴。」、「遵照SOP也被投訴，台灣人真的被寵壞了」、「奧客自己沒常識也有臉出來投訴，真是丟人現眼。」、「如果是你掉護照了，你怎想？…自私鬼」、「哪裡不合理，台灣鯛」、「奧客無敵」。

(中時電子報)

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