蚊子館大變身 大里纖維博物館開幕

2018年10月17日 14:35 中時 林欣儀

台中纖維工藝博物館原本被批為蚊子館，經市府與文化部自資改善後，終於蛻變重生。（林欣儀攝）

蚊子館大變身！台中市纖維工藝博物館17日蛻變重生，這棟建築前身為兒童藝術館、曾被批評是蚊子館，後經市府及文化部投入經費、規畫為纖維工藝博物館並重新開張，市長林佳龍說，明確的定位讓美好的事發生；文化部長鄭麗君則強調，此為藝文提升最好範例。

重新改造的纖維工藝博物館以纖維交織、灑落在建築物上的陽光，呈現出其具有溫度的場館，在林佳龍、鄭麗君及地方人士、文化界重要代表見證下，重新對外營運，1樓首展以「如果種子不死」為主題，展現電子織品特色。

「纖維、時尚、綠工藝！」林佳龍指出，纖維工藝博物館未來定位清楚，是台灣第一個以纖維文化為主題的博物館，結合原有兒童藝術思維與台中市纖維文化基礎，首展更與花博連結、在2樓舉辦「纖維綻-花之饗宴」特展，邀台灣頂尖服裝設計師以花為主題展出訂製專屬服裝，呈現繽紛樣貌。

鄭麗君表示，纖維工藝博物館是台中第一個市立專業博物館、也是博物館法通過後第一個專業博物館，更是前瞻基礎建設中、藝文館舍提升的最佳範例，今年底文化部舉辦的文化跨界整合計畫中一場時尚秀盼能延伸到台中。

台中市文化局強調，纖維工藝博物館未來盼成為全國纖維工藝的發展中心，更是台中市申請2022年世界設計之都的重要一環，象徵台中邁向設計之都的新指標。

(中時 )