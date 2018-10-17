斗六槍擊案被傳選舉暴力 18小時破案縣長頒破案茶

2018年10月17日 14:32 中時 周麗蘭

李進勇(中)頒獎表揚斗六警分局及縣警局刑大。（周麗蘭攝）

西螺派出所與京城銀行西螺分行阻詐有功人員也獲表揚。（周麗蘭攝）

李進勇（左）致詞時講道重陽節，赫然發覺現場都是65歲以下警官，幽默說「那就祝福我自己重陽節快樂，呵呵。」（周麗蘭攝）

斗六市15日發生一起槍擊案，引起民眾揣摩為選舉糾紛，斗六分局18小時內破案，證實是尋仇找錯仇家；西螺派出所與京城銀行西螺分行16日聯合阻詐300萬元成功，雲林縣警局17日舉行周報，縣長李進勇親自頒獎表揚。

斗六市一處民宅15日9點多遭窗戶遭槍擊，屋主原以為是放鞭炮，看到窗戶破洞才知道被開槍。

因目前正值競選活動期間，引起民眾揣摩誤傳是選舉糾紛，斗六分局會同刑警大隊偵一隊、保安隊霹靂小組等單位共組專案小組積極偵辦，漏夜釐清被害屋主交往狀況，排除個人恩怨因素，擴大訪查及調閱週邊監視器查知涉案車輛，動員警力連夜追緝。

斗六分局表示，16日下午4點多在虎尾鎮查獲女性關係人到案，同時在國道1號與國道8號追人，攔截涉案車輛與男性關係人到案，晚上7點多再於虎尾緝獲吳姓主嫌到案，起獲涉案改造仿金牛座手槍一把，嫌犯供稱是「開錯了」。

警方調查，該案疑似是毒品交易糾紛，吳男前往仇家處開槍示警，但找錯屋子，全案依違反槍砲彈藥等移送雲林地檢署偵辦。

另外，西螺分局偵查隊與西螺派出所16日接獲京城銀行西螺分行通報，有婦人疑似遭詐騙300萬元要匯出款項，在大批警力取信被害婦人是真的被騙了，也成功阻詐300萬元。

李進勇17日親自出席縣警局周報頒發破案茶給有功人員，致詞時嘉勉警方不眠不休維護治安，講到「今天是重陽節….」赫然發覺現場都是65歲以下警官，李幽默說「那就祝福我自己重陽節快樂，呵呵。」

(中時 )