美宣布與日歐英貿易談判 孤立大陸的「毒丸條款」可能再祭出

2018年10月17日 15:09 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

據美國之音（VOA）中文網17日報導，白宮已宣布，將分別與英國、歐盟和日本就貿易協議進行談判。由於先前簽署的《美墨加貿易協定》（USMCA）中有針對中國大陸的所謂「毒丸條款」，今後美國與日歐磋商貿易協議時，「毒丸條款」是否也會擺上談判桌，引發關注。

美國貿易代表萊海澤說：「我們將爭取儘早完成談判，為美國工人、牧場主和公司帶來實際利益。」他還說，白宮希望「解決貿易關稅及非關稅壁壘，實現更公平、更平衡的貿易」。

萊海澤依照法律要求，將白宮有意開始貿易談判的三份函件分別遞交給國會。萊海澤在函件中說，英國預計3月29日正式脫歐，此後只要英國做好準備，與英國的談判將立即開始。

萊海澤說，美國和歐盟的經濟夥伴關係是世界上最大、最複雜的關係。他提到美國對歐盟的1510億美元貿易逆差。在有關與日本進行貿易談判的函件中，萊海澤說，日本是美國出口產品的重要市場，但實際貿易狀況往往不盡人意。他也提到美國對日本的巨額貿易逆差。

來自俄勒岡州的參議院金融委員會資深民主黨成員懷登表示，希望川普行政當局不要急於達成不完整的協議。他說：「行政當局必須全面解決貿易壁壘的問題，包括利用這個機會在勞工權利、環境保護以及數字貿易等方面制定高標準。」川普總統今年對歐盟出口到美國的鋼鋁產品加徵關稅。他還威脅要對歐盟的汽車加徵關稅，因為那些不公平的協議使美國處於劣勢。

先前，美國商務部長羅斯談到剛簽署的《美墨加貿易協定》（USMCA），將其中的32.10條款形容為「毒丸」（poison pill）。該條款規定，協議中的任何一成員國與「非市場經濟國家」達成自由貿易協議，則其它成員國可以在六個月後退出並建立其自己的雙邊貿易協定。由於大陸一直未獲得國際社會承認其「市場經濟國家」地位，這意味著如果加拿大和墨西哥想和大陸達成自貿協定，就要承擔與美國自貿協定破裂的風險。

羅斯稱，這一協定將進一步在與其他國家的貿易協定中推廣。分析人士認為，「毒丸條款」成為美國在貿易戰對峙時祭出的重型武器，可能在全球貿易格局中孤立大陸。大陸駐加拿大大使館很快發表聲明，譴責USMCA中的「非市場國家」條款，稱這是美國「公然干涉別國主權的霸權行徑」。

「『毒丸』條款，是美國試圖削弱大陸在全球貿易和產業供應鏈地位的重要一步。」香港中文大學助理教授胡榮向英國廣播公司（BBC）中文網表示，加拿大和墨西哥為了能進入美國市場，以及保持對美貿易關係，選擇放棄今後與包括大陸在內的非市場經濟國家達成雙邊貿易協定的權利。

這一條款很可能是加拿大和墨西哥不得已的選擇。川普上台後推行多項貿易保護主義政策，關稅的大棒也揮向加、墨等國。這無疑加劇了全球貿易的不確定性，促使加、墨推進與美國以外的國家建立雙邊關係。比如，加拿大從2016年開始就與大陸進行自貿磋商，外界期待在杜魯道任內兩國就能簽署自貿協議。

加拿大總理杜魯道15日參加在多倫多舉行的《財富》論壇時說：「顯然，中國是世界第二大經濟體並且還在增長，仍將是開展業務和找尋機會的重要地方。」這是繼美加墨三國簽署新的貿易協定後，加拿大首次表示將繼續加強對陸貿易。

杜魯道還表示，美國正在經歷貿易保護主義，他希望推動貿易多元化，減少對美國的依賴。目前加拿大四分之三的出口都銷往美國。大陸是加拿大和墨西哥的第二大和第四大出口市場。

然而，BBC中文網指出，加拿大與大陸的自貿磋商計劃可能被美國輕鬆阻斷。路透稱，「毒丸條款」實際上賦予了華府對加拿大和墨西哥與其他國家簽訂的自貿協定的否決權，以確保這些自貿夥伴國是市場經濟體，且國家沒有在經濟中占據主導地位，後者是川普政府對大陸發動關稅戰的核心訴求。

加、墨「不得已」的原因在於，《美墨加貿易協定》（USMCA）帶來的貿易額占兩國GDP的40％-50％，只占美國的5％。這種不平衡使兩國缺少對美談判的籌碼。

美國顯然將USMCA中加入「毒丸」條款作為一個開始。路透援引羅斯稱，有了這一先例，在其他貿易協定中加入此條款將變得更加容易。人們會明白，這是達成協議的先決條件之一。

香港中文大學助理教授胡榮指出，與川普政府正在進行的貿易談判還有日本和歐盟，針對大陸的「毒丸條款」很有可能也會擺上談判桌。不排除為了保持對美國市場的進入和維持貿易關係，日歐也會和美國達成類似協議，這樣自然會對大陸在全球貿易和供應鏈中的地位造成削弱.

不過，BBC中文網報導說，值得注意的是，日本、歐盟經濟體量遠勝於加、墨，與大陸的貿易關係也極其密切，是否會如USMCA加入一樣的條款還需觀察。

此外，如果日本、加拿大等國都被「毒丸條款」箝制，那麼正在談判的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）將蒙上陰霾。該協定包含東協十國，以及大陸、日本、澳大利亞等國，是亞太區域經濟一體化的重要協定。

美國商務部長羅斯在接受路透採訪時表示，「毒丸條款」是「一項堵住貿易協定中漏洞的舉措」。堵住的漏洞，意在防止大陸商品借道加墨流向美國，削弱美對陸的貿易壁壘。美國貿易代表萊海澤表示，USMCA協議稱為美國政策的「範式轉換模板」。對川普而言，期中選舉在即，也可以透過USMCA兌現競選承諾為共和黨鞏固選票。

胡榮表示，在全球化的今天，大陸的產業鏈集合程度在全球具備很強的不可替代性，而且大陸市場廣大，為全球經濟提供強力動能，將其排除在外面是不大現實和非理性的。

胡榮建議，加入「毒丸條款」確實能在短時間內一定程度遏制打擊大陸經濟，大陸為應對這一危機，應該盡量與更多的國家早日達成雙邊或多邊互惠貿易協定，比如構建中日韓貿易協定。

(中時 )