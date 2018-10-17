射擊》花14億台幣整建 公西靶場正式啟用

2018年10月17日 14:42 中時電子報 陳筱琳 ／桃園報導 ／桃園報導

射擊選手在整建後的公西靶場專心訓練。(陳筱琳攝)

位於桃園龜山區的「國家射擊訓練基地公西靶場」耗資近14億台幣整建，今天進行揭牌啟用典禮，成為射擊選手及教練們專館專用的國際級現代靶場，能夠為爭取獎牌有更好的準備。

國家射擊訓練基地公西靶場，是國內第一座符合國際射擊運動聯盟（ISSF）標準配置的現代靶場，耗資近14億台幣花了很長一段時間整建，建置目標是為了提升國內申辦大型國際射擊體育競賽的場館水準，提供優質培訓場地與訓練器材，培養頂尖射擊運動人才。

射擊國手呂紹全(右二)、林穎欣(右三)在公西靶場訓練。(陳筱琳攝)

公西靶場目前擁有10公尺、25公尺、50公尺、移動靶、決賽場之電子靶機靶場，以及三座標準飛靶場，全部符合國際比賽規格，並配置有各射擊項目標準練習場，住宿空間、用餐環境及重量訓練室。

今年4月雅加達亞運射擊培訓隊就已經進駐基地訓練，後來陸續在國際賽傳回捷報，女將林穎欣在女子10公尺空氣步槍，摘下台灣史上第一面世界盃金牌，隨後亞運射擊隊更在雅加達亞運奪得2金1銀1銅佳績。

雅加達亞運射擊男子不定向飛靶金牌選手楊昆弼，今年才20歲，今天的靶場揭牌啟用典禮，他也和林怡君、呂紹全、林穎欣及田家榛等國手秀一下神射功夫，楊昆弼笑說：「有點多人看我射擊，感覺很緊張。整建後的靶場非常新穎、設施完善，讓我們在大賽前可以集中在這裡專心訓練。」

射擊國手楊昆弼。(陳筱琳攝)

楊昆弼透露，一天至少都繪練習100發，有時甚至練完一箱250發子彈，自己過也且嘗試過打靶的項目，不過還是最喜歡難度高、必須打飛行目標的不定向飛靶，「自己也是從舉槍、先射固定方向的基礎功慢慢練起，遇到狀況非常好的時候，飛出來的靶都會覺得速度很慢，讓我更容易瞄準、精準命中。」

由於不定向飛靶在室外競賽，除了要克服自己比賽當天的狀況外，也要面對天氣的考驗，楊昆弼說：「晴天、雨天的情況下都比賽過，不會想說特別喜歡什麼樣天氣狀態，就是自己臨機應變，也曾經在下著霜的天氣比賽，當時凍到手指都麻了。」

面對接下來的挑戰，楊昆弼說：「自己已經擁有全國、亞洲紀錄，但紀錄總有一天會被超越，所以我也不會特別追求破紀錄這件事，未來能否再刷新自己成績，就看造化吧！」

(中時電子報)