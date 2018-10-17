全國地政盃台中登場 體育及歌唱競賽熱烈

2018年10月17日 14:38 中時 盧金足

全國地政盃17、18兩日在台中市登場，來自全台的2500名地政人員參加體育及歌唱競賽。（盧金足攝）

第36屆「全國地政盃」競賽17、18兩日在台中登場，吸引全國51個單位、231支隊伍，2500名地政人員參與桌球、羽球、慢速壘球、3對3籃球、趣味競賽及歌唱比賽等六大賽事。台中市長林佳龍表示，感謝地政人員過去一年的辛勞，台中花博即將開幕，歡迎全國地政人員參觀花博，感受台中好生活。

第36屆全國地政盃活動今日於逢甲大學舉行開幕典禮，林佳龍在市府地政局長張治祥陪同下出席，並擔任大會主席，包括內政部地政司長王靚、國有財產署中區分署長趙子賢和各直轄市、縣（市）政府地政局（處）、地政士公會、不動產經紀、仲介商業同業公會及估價師全國聯合公會與地政系相關科系的大專院校等地政人員都共襄盛舉。

活動由曾經代表國家參加世界錦標賽與亞洲錦標賽，同時也是台中市傑出演藝團隊「威勁龍獅武術戰鼓團」，以鏗鏘有力的戰鼓打擊帶來開場表演。花博吉祥物「歐米馬」到場與運動員互動，祝福選手有好表現。

林佳龍表示，今年由台中市政府擔任全國地政盃活動主辦單位，邀請全國各地地政相關人士齊聚台中，藉此感謝地政人員辛勞，期盼透過活動彼此交流與放鬆心情。活動期間歡迎到市民廣場體驗爵士音樂節，而台中花博也將開幕，歡迎大家踴躍前往，感受台中好生活。

內政部地政司長王靚琇表示，地政工作相當重要，包括不動產性質、不動產價格都會影響國家發展，近年地政單位大力推動實價登錄，促進資訊透明化；期盼透過活動讓地政人員放鬆心情、促進彼此交流，回到工作崗位後繼續提供更優質的服務。

市府地政局指出，競賽包括桌球、羽球、趣味競賽將在逢甲大學舉辦，壘球競賽在大肚溪棒壘球場，3對3籃球競賽於朝馬國民運動中心，歌唱比賽在潮港城國際美食館登場。

(中時 )