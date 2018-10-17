台中》民進黨27日起二十場大型造勢 「蔡賴菊」合體

2018年10月17日 14:43 中時 曾薏蘋

年底選戰進入倒數，民進黨秘書長洪耀福今天表示，民進黨到現在，各縣市內部問題都解決，已到衝刺催票階段，下週六27日起，將舉辦20幾場大型造勢，首場就在台中舉辦「挺台中，顧台灣」活動，各縣市至少辦一場造勢，「蔡賴菊」將合體。

此外，民進黨黨內文宣已將九合一選戰主軸從「改革挺下一代」定調為「改革不回頭、鬥陣顧台灣」。洪耀福表示，從今天中美貿易大戰來看，民進黨蔡英文2016年的新南向政策是多麽有遠見，若像前總統馬英九當年把台灣跟大陸綁在一起，台灣今天就是被制裁對象，國民黨今天還沒有醒過來，還在幻想中國市場，國民黨還停留在中國市場虛幻中，民進黨在戰略調整，這是就是顧台灣。

目前民進黨選情，洪耀福說，雲林縣因為立委蘇治芬力挺李進勇，支持度已經拉開，原本很多人認為民進黨內部有矛盾，還在觀望，但蘇治芬力挺之後，自然就團結了；宜蘭、彰化、台中、高雄、台南等各縣市內部問題都處理完了，現在進入最後全黨團結、衝刺跟催票的階段。

對於深澳電廠的議題，洪耀福指出，深澳電廠這題不是那麼政治，從政治角度不能完全關照這個議題，執政者本來就要全方位思考全國能源的配比，不可能只考慮新北或台中，政府要考量能源配比能不能達到穩定供電，也需要編預算和規劃。

洪耀福認為，台灣能源配置，牽涉各地發電比例的公平正義問題，深澳電廠怎麼蓋，這是總體戰略思考，民進黨是思考全局，真正把發電當成選舉議題的是國民黨，「國民黨台中市長參選人盧秀燕說中電不北送，不是政治操作是什麼？國民黨新北市長參選人侯友宜反深澳電廠，不是政治操作是什麼？」

洪耀福說，國民黨內對能源議題沒有整合，馬英九提的以核養綠公投就沒有成案，「國民黨那個民調死人都可以操作，為何不幫他操作？」顯然馬英九的以核養綠和國民黨中央、朱立倫及侯友宜的態度都不一樣，「台灣能源政策國民黨完全沒有政策，亂講一通，還能支持他嗎？」

他說，這一題不是選舉那麼關鍵，卻是對侯友宜最重要的訴求，反深澳拿掉後，侯什麼都沒有，行政院說不蓋，侯剩下什麼？顯然侯對市政沒有具體想法，這是空的，深澳議題沒了之後，凸顯侯對市政議題的空洞化，把深澳當成「防護牆」。

(中時 )