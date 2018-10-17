全國唯一昌黎祠 韓愈文化祭開跑

內埔鄉昌黎祠將於20、21日舉辦「2018昌黎祠韓愈文化祭」，今年配合2019台灣燈會在屏東，內埔鄉花燈車也同時登場。（潘建志攝）

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內埔鄉昌黎祠將於20、21日舉辦「2018昌黎祠韓愈文化祭」，記者會上貴賓一起體驗充滿客家風味的文公粄製作過程。（潘建志攝）

內埔鄉昌黎祠將於20、21日舉辦「2018昌黎祠韓愈文化祭」，這是台灣唯一祭祀韓愈的廟，2001年開始地方人士發起韓愈祭活動，迄今已舉辦十多年，成為地方特色，也是彰顯六堆客家歷史人文，發揚地方產業及觀光景點的特殊祭典。

16日在昌黎祠前廣場舉辦記者會，除了宣告一年一度的昌黎祠韓愈文化祭將登場，配合2019台灣燈會在屏東，內埔鄉花燈車也同時登場，現場也準備充滿客家風味的文公粄，讓貴賓一起體驗製作過程。

2018昌黎祠韓愈文化除了舉辦韓文公恩澤的三獻禮、六佾舞，及許多學子每年必來祈求的請絭暨換絭、版印韓愈金榜符，周邊也有文公粄製作體驗，讓大小朋友動手DIY，另外還有客家打嘴鼓競賽、韓愈盃全國圍棋公開賽、昌黎市集、踩街嘉年華、昌黎藝文之夜等活動。

「絭」是六堆客家人對護身符的稱呼，早期六堆父母會拜請神明，將孩子收為契子，將「絭」以紅繩掛在孩子胸前，祈求能平安長大，並年年在祭典期間到廟裡換絭，答謝神明庇佑。另外學子為求金榜題名，也會以木刻刻畫金榜符，是文化祭多年的傳統活動。

內埔鄉公所邀請全國民眾一同來參加一年一度客家文化盛事，除了了解客家豐富的歷史人文及特色，還能祈求考試順利及多項系列活動體驗，好吃好玩又有機會抽大獎，可上鄉公所網站查詢。

(中時 )

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