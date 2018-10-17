花蓮》議員第二選區4搶2 鄉長對決3鄉代

2018年10月17日 14:52 中時 張祈

新城鄉代主席邱光明獲國民黨提名，投入下屆縣議員第二選區4搶2選戰。（張祈翻攝）

擁有2屆新城鄉代資歷的鄭寶秀，二度挑戰縣議員選戰，這次夾帶「親家」議長賴進坤的支持，有望挑戰成功。（張祈翻攝）

縣議員參選人游象蓁鄉代，曾任花蓮區漁會總幹事、鄉公所秘書，行政經歷豐富、政治人脈廣，實力不容小覷。（張祈翻攝）

花蓮縣議員選舉第二選區（新城鄉、秀林鄉區域議員）共有2席，下屆選舉共有現任鄉長錢自立、現任鄉代會主席邱光明、鄉代鄭寶秀及鄉代游象蓁投入4搶2選戰，呈現鄉長與3名鄉代互爭席次局面，4人皆尋求政治路高升，同為基層戰將，實力不分軒輊。

本屆第二選區議員為議長賴進坤、何禮台2位「大咖」，賴進坤先是表態不選，何禮台則回鍋參選鄉長。縣議員第二選區是花蓮平地人口最少的選區，雖橫跨兩鄉鎮，但秀林鄉以山地原住民居多，主要戰場仍以新城鄉為主，每年投票人口數近8000人，僧多粥少，競爭激烈。

錢自立曾在部隊服務20年，上校退伍後轉到榮服處服務，8年前素人參選，以192票差驚險當選，經4年耕耘，以近七成得票率獲得連任，有著兩屆鄉長資歷，加上榮民背景、深藍基本盤，是這次呼聲最高的參選人。

現任新城鄉代會主席邱光明有2屆鄉代基礎，與地方企業關係良好，和鄉長錢自立雙獲國民黨提名，加上積極國民黨提名鄉長參選人何禮臺同盟，聲勢不斷看漲。鄭寶秀是唯一女性參選人，丈夫陳連進曾任鄉代會主席，加上與議長賴進坤結為親家，下屆與兒子陳伯錩投入選舉，在議長親家的支持下，同樣具有威脅性。

綽號「大象」的鄉代游象蓁，具有兩屆鄉代資歷，曾任鄉公所秘書、花蓮區漁會總幹事，是花蓮賞鯨休閒漁業的重要推手之一，也成功打造新城鄉為「曼波魚的故鄉」，行政經驗豐富、政治人脈廣，實力不容忽略。

(中時 )