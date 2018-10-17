台南西港工廠惡火濃煙蔽天 1消防員送醫急救

2018年10月17日 15:13 中時 莊曜聰

南市消防局出動三梯次人員前往灌救。(莊曜聰攝)

在滅火過程中，佳里分隊莊姓小隊長不慎跌倒，倒地時撞到頭部，額頭血腫，嘴部也遭眼鏡刺傷。

一名警消不慎跌落受傷，送醫搶救。(莊曜聰攝)

台南西港一間鞋業工廠午間1時許突然發生大火，由於倉庫堆放大量易燃的發泡材料，火勢一發不可收拾，濃密的黑煙不斷向上竄出，南市消防局據報派遣共三梯次馳援，火勢在2時許控制，但現場有悶燒情形，警消仍持續戒護，並由怪手開挖滅火，過程中佳里分隊莊姓小隊長不慎跌倒，有顱內出血狀況，送安南醫院急救，目前無生命危險，火警發生原因仍有待調查。

倉庫堆放易燃發泡材料，火勢延燒迅速。(莊曜聰攝)

據了解，這家工廠位於西港區慶安路上，港明中學的正對面，下午1時許後方倉庫突然冒出大量濃煙，隨即出現明火，濃煙隨著風勢不停飄散，遠在5公里外就能看到黑煙，工廠人員急忙撤出，南市消防局據報緊急派遣西港、七股、安定、佳里分隊前往，後續再增派麻豆、將軍、復興、永康及市區分隊及化學車灌救。

現場火勢猛烈、濃煙密布且帶有臭味，消防人員趕緊拉水線搶救，倉庫中堆放的橡膠原料、半成品及機油都是易燃物，火勢一時無法熄滅，2時許將起火範圍局限，並且嚴密監控，避免延燒，後續也調動怪手支援，協助處理悶燒情形；南市環保局也派員現場監測空氣品質。

在滅火過程中，佳里分隊莊姓小隊長不慎跌倒，倒地時撞到頭部，額頭血腫，嘴部也遭眼鏡刺傷，緊急送往安南醫院治療，有顱內出血狀況在加護病房觀察，目前無生命危險。

因為濃煙實在太大，火場對面的港明中學原先舉行的段考也延後，全校提前放學；業者表示，燃燒面積約200平方公尺，粗估損失近500萬元，起火原因仍待調查。

(中時 )