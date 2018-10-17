愛妻爆乳裝拍婚紗 班鐵翔憶雙親淚崩

2018年10月17日 14:55 中時 洪秀瑛

班鐵翔今天妻子 Celine拍婚紗照。（固力狗娛樂提供）

感情甜蜜幸福。（固力狗娛樂提供）

61歲資深演員班鐵翔與妻子Celine結婚2年，11月10日將在典華會館補辦婚宴，席開近40桌，今天進棚補拍婚紗照，Celine身穿百萬夢幻婚紗首度曝光。班鐵翔說，Celine這2年在他身邊身兼多重身分，包括師娘、保母司機、助理，於公於私打理得很好，「早知道結婚那麼美好就早點結」。

夫妻倆原本今天要到陽明山、神秘海灘外拍婚紗，卻因下雨喊卡，笑言「天有不測風雲」。將辦婚禮會緊張？他說，「61歲第1次，當然緊張，婚禮當天有個開場很特別，讓我更緊張，但不是噴火、前後翻那種」。班鐵翔為了婚禮，1個月狂瘦7公斤，「這次我超有毅力，老婆每天耳提面命，盯著我說『老公你肚子太大，這樣子不跟你上台』」。

Celine說，除了上健身房、走路、騎腳踏車，吃飲食上也不碰澱粉、糖類、油脂，晚上7點後斷食；蔬菜水果也要注意，以芭樂、蘋果、奇異果、大顆番茄為主。班鐵翔現在71公斤，希望婚禮當天瘦到65。他苦笑為瘦身推掉許多應飯局，平時只能小酌，偶爾吸酒氣，或像喝咳嗽糖漿一樣只能100C.C.。

班鐵翔說，和妻子認識時曾約法三章，如果提到上教會、戒菸、結婚就翻臉，結果交往後，原則全打破，他原有30年菸齡，花1個月就戒掉，「想把身體養好，好好陪她走下輩子」。他國慶日當天帶妻子去祭拜爸媽，對爸媽說很久的話，眼眶泛淚說：「心裡很遺憾，如果爸媽仍在多好，早點結，也能有媳婦好好照顧他們。」

籌備婚禮有不少瑣事，夫妻偶爾會鬧小彆扭，班鐵翔說：「婚後體會到，家不是講理的地方，是講愛的地方，夫妻不同想法時，溝通協調一下就好囉。」他和老婆最喜歡找時間散步聊天，有時走著聊著就會輕吻她一下。有次2人去游泳發生小爭吵，妻子在泳池邊不想下去游泳，後來班鐵翔為了逗她開心，在泳池中跳水上芭蕾，由於難度太高嗆到，所以很快破冰。

夫妻生活上有磨合也有互補，Celine稱讚班鐵翔對自己的造型有想法，不用她操心，「他心思細膩，具備好演員的特質，潔癖比我還多」，有潔癖，接吻也會介意？班鐵翔笑說：「嘴邊有口水會擦，我對口紅恐懼，婚禮當天會輕輕碰一下。」

Celine表示自己平時有點邋遢，班鐵翔會提醒要整理，她曬好的衣服，他會默默把所有衣服拿下來重新晾好，班鐵翔自嘲是怪癖，會要求掛鉤一定要同個方向。Celine說自己的潔癖則是「地板不能有一根毛髮」，所以她會跪地上擦。

婚禮當天出席藝人不少，包括《一把青》導演演員，《浮士德遊戲2》、《麻醉風暴2》等。巧合名單中有分手情侶吳慷仁及鍾瑤，班鐵翔說，「所以排桌有點痛苦，是我最煩惱的」。

(中時 )